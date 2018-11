Sofía Espín está en Bolivia cumpliendo compromisos internacionales

"No existe normativa legal que disponga a un legislador la obligación de solicitar permiso para acudir a invitaciones en el exterior", señaló La asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, mostró el documento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la que se la invita al Foro de Parlamentarios los días 8 y 9 de noviembre. Justifica, de esta forma, que no haya rendido su versión en la Fiscalía a propósito de la investigación por la visita que hizo a la ex agente Diana Falcón, vinculada al caso Balda.