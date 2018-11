Información sobre difusión roja a Rafael Correa no la puede tener su abogado, según Ministra del Interior

Explica que hay canales oficiales entre Policía. "No es que un día la INTERPOL dice rechazo o es un perseguido político porque no es un órgano judicial, no dicta una sentencia", afirmó Según Caupolicán Ochoa, defensa del expresidente Rafael Correa, la INTERPOL decidió rechazar el pedido de difusión roja contra su defendido, solicitado por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, la Ministra del Interior, María Paula Romo, afirmó que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación al respecto y aclaró que este tipo de información "no se notifica al abogado porque hay canales oficiales entre Policía". Rechazó que se le dé credibilidad "a la persona que de ninguna manera va a tener esta información".