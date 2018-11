EL NORTE (Imbabura) 6 personas vuelven a la libertad tras recibir el indulto

Este año 10 personas han recibido el indulto presidencial. En provincias fronterizas el transporte ilegal de hidrocarburos se sanciona con 5 a 7 años de cárcel Seis ciudadanos recuperaron la tarde del martes su libertad tras estar en la cárcel de Tulcán por el delito de transporte ilegal de hidrocarburos.

Casos. Denisse Usiña, quien estuvo un año en la cárcel relató que fue detenido con 20 galones de combustible y sentenciado a 20 meses de prisión. “Pedimos oportunidades de trabajo, por no tener en qué trabajar me metí en esto”, dijo. La misma situación relató Byron Pojota, quien a pesar de la felicidad de estar nuevamente libre, no dejó de pedir por sus compañeros, pues aseguró son decenas los que están recluidos en la cárcel por delitos similares. Y es que en las provincias fronterizas el delito de transporte ilegal de derivados de hidrocarburos se sanciona con prisión de 5 a 7 años según el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal.

Sin reforma Pese a que en 2016 el indulto del entonces presidente Rafael Correa a Favio Guzmán por el mismo delito visibilizó la difícil realidad de ciertas personas privadas de su libertad en frontera, la ofrecida reforma al COIP a través de una tabla sancionatoria proporcional, nunca llegó. De hecho, Maribel Játiva, quien ayudó a los familiares a realizar el proceso ante el Ministerio de Justicia, explicó que se entregaron 22 carpetas en septiembre del 2017. Hace unos meses hubo 4 indultos y el martes en la noche otros 6, quedando pendientes 12 procesos. Sin embargo aseguró que serían muchos los que tratan de tramitar el indulto por su propia cuenta.

“Existen todavía algunos casos pendientes que estamos tramitando. No son delitos de extrema gravedad. Hay personas que están recluidas por 20 dólares. No existen fuentes de trabajo aquí en Carchi y eso les conlleva a cometer ese ilícito para llevar el sustento a su familia”, dijo Leticia Herrera, directora de la cárcel de Tulcán. Todos quienes fueron detenidos perdieron también sus vehículos, situación que pidieron también sea analizada por las autoridades.