ECUADOR TV (Quito) La Feria del Libro de Quito busca ganar a nuevos lectores

Lema de este año es "palabras que transforman, palabras que dan vida" La XI edición de la Feria del Libro y la Lectura de Quito (FILL Quito 2018) no solamente es un espacio para los lectores. Alfredo Espinosa, vocero de este evento, considera que también es un espacio para las personas que no les gusta leer y que ahora pueden descubrirse como lectores.

“El lema de este año es 'palabras que transforman, palabras que dan vida'. Es una invitación para los que ya son lectores a ir a disfrutar de toda la oferta, pero también para los que no son lectores y que tienen algún recelo con los libros”, señaló en una entrevista con Ecuador TV.

“Esta es una hermosa oportunidad para ir a superar algunos miedos que existen porque hay libros para todos, porque no a todos nos debe gustar lo mismo”, señaló Espinosa. El promotor piensa que algunos no se atreven a leer porque no han encontrado algo que realmente les guste y tratan de leer lo que todos les recomiendan.

Este escritor que forma parte de la Secretaría de Cultura considera que los libros están ahí esperando por sus lectores. “Todos tenemos un lector adentro, tenemos que ir a encontrar ese libro que nos está esperando. Pienso que el rato que encuentras un libro que te engancha, que te seduce y te envuelve vas por más”, aseguró.

“El tema de la lectura es por el cual queremos sembrar una obsesión”, añadió. Para fomentar este amor por la lectura la Secretaría de Cultura está organizando la tercera entrega del libro “Los relatos de kikiriquito” de Rina Artieda, que renueva las leyendas quiteñas.

Más de 80 stands

Este año habrá más de 80 stands comerciales dentro de la FILL Quito, que se desarrollará del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el antiguo aeropuerto de Quito.

Aquí las distintas casas editoriales podrán promocionar todos los libros que tengan en stock. A esto se suma el pabellón infantil; un stand del Municipio de Quito; el pabellón dedicado a Esmeraldas, la provincia invitada de honor de este año; y uno dedicado a los libros de México, entre otras novedades.

Para los más pequeños

En el pabellón infantil se desarrollará la Maratón del cuento, donde varios mediadores leerán libros a los más pequeños, también habrá personajes disfrazados, caritas pintadas, entre otras cosas.

También se ha pensado un espacio dedicado al comic y la cultura gráfica, para atrapar a los nuevos lectores. Entre las charlas se hablará sobre los nuevos formatos de lectura y cómo estos no han logrado destruir al libro.

Los invitados especiales

Espinosa explicó que para esta edición se ha querido dar relevancia a la presencia de México por lo que se ha diseñado un espacio especial llamado “Letras de México” donde participarán algunos escritores de ese país.

Entre ellos estará Laura Montilla, una astrofísica que dará una charla y participará en unas mesas redondas. Otro mexicano importante es Pepe Gordon, periodista que se dedica a la difusión científica, y que vuelve a la ciencia algo muy divertido y lúdico.

Otros de los invitados especiales es Alfredo Gómez Cerda, escritor de literatura infantil que viene a presentar su libro más reciente “Soles negros”. También estará Geoff Dyer, un viajero incansable que se ha dedicado a contar las anécdotas que ha visto en sus travesías, y que también explora el mundo de jazz porque es un melómano.

En el pabellón dedicado a Esmeraldas habrá además de libros danzas tradicionales, degustación de comida y dulces típicos y además un poco de historia sobre la literatura afroecuatoriana.