ATENCIÓN: Defensoría del Pueblo constató "deterioro en salud" de Jorge Glas en Latacunga y denuncia trabas para visitarlo en Quito

Entidad emite informe sobre últimos hechos que envuelven al ex Vicepresidente del Ecuador En el informe sobre las acciones de vigilancia realizadas por la Defensoría del Pueblo, la entidad reveló que, en visita del pasado 30 de octubre, en la cárcel en Latacunga, a Jorge Glas, ex Vicepresidente del Ecuador, se constató "un deterioro en el estado de su salud y apariencia física". Así también denuncia trabas para visitar al ex Segundo Mandatario cuando estuvo asilado en el hospital Carlos Andrade Marín, en Quito.