Lourdes Cuesta: Ministros no deben seguir, si no saben qué ocurre en sus instituciones por caso Alvarado

Lamentó que los Secretarios de Estado que acudido al Legislativo digan: "Yo no fui, no entiendo o no supe" La asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, expresó su desacuerdo con las comparecencias de varias autoridades ante el Pleno Legislativo por la fuga de Fernando Alvarado. Criticó que no hayan aportado con datos relevante. Considera que si no conocen lo que sucede dentro de sus Ministerios, no pueden seguir en sus cargos. Además, por la falta de información, pidió la comparecencia de otros exfuncionarios y encargados del monitoreo del grillete electrónico del exsecretario de Comunicación, que espera sea para este 13 de noviembre.