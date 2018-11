Gobierno confirma trámites para explotar campo Ishpingo, en Yasuní

"No ha habido avistamientos de pueblos no contactados en el área. Están más al occidente de lo que tengo entendido", informó Ministro de Estado El Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, confirmó que, el siguiente paso en la explotación petrolera, es entrar al campo Ishpingo, en la parte sur del Bloque 43 ITT". Explicó que ya se está produciendo en Tambococha y Tiputini. Ahora, dijo, están consiguiendo las licencias y trámites que exige la ley para explotar Ishpingo. Grupos ambientalistas rechazan completamente esta decisión, argumentando que esta zona es el corazón del Yasuní.