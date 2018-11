En 18 meses, 3 ministros de Presidente Moreno siguen endeudando al país, critica economista Eduardo Valencia

Aseguró que Proforma Presupuestaria 2019 no cumple con recomendaciones hechas por Contraloría sobre deuda, que organismo la estableció en USD$70.000 millones El exgerente general del Banco Central del Ecuador (BCE) y analista económico, Eduardo Valencia, cuestionó las cifras presentadas por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en la Proforma Presupuestaria de 2019. Aseguró que "está utilizando hábilmente" los datos y los conceptos económicos. Asimismo, lamentó que, en 18 meses, los 3 secretarios de Estado que han pasado por esta cartera, sigan endeudando al país, pese a lo establecido por la Contraloría General del Estado.

“El Ministro está ocultando, está utilizando hábilmente las cifras y conceptos económicos. Si es que quisiera hablar de verdad y decir que lo que ellos han querido mencionar es que la economía está utilizando el concepto del PBI en términos reales, debería saber el Ministro, por su alta posición, que el PIB, en términos reales, a precios del 2007, es decir, constantes, llega a USD$70.000 millones, que es una diferencia radical con los USD$103.000 millones, con los USD$104.000 que, a septiembre de 2018 fueron publicadas por el propio BCE”, dijo.

A su criterio, utilizaron cifras nominales que, se establece en la proforma, que el PIB llegará a USD$113.000 millones en el 2019, haciéndolo crecer en un 8,6% en el lapso de un año. “Eso es inaudito”, criticó. Según dijo, Martínez ha utilizado “galimatías” desconcertantes debido a que el Ministro de Finanzas no da cifras ajustadas a la realidad económica y trata de “disfrazar los conceptos”.

Para Valencia, la situación económica que vive el país es “una tragedia”. “El país, no solo que ha sido un fracaso, en general, en haber promovido la producción porque caen todos los sectores productivos, sino que el recurso más importante, el petróleo, tampoco se ha reactivado y no se han aprovechado los altos precios que hubo durante la década pasada, ni los de los últimos 6 u 8 meses”.

“Parte del fracaso de los dos gobiernos, en materia de producción, ha sido evidente. La tragedia de las cifras que se ponen en el presupuesto hay que entenderlas siempre en un contexto. Ese presupuesto no ayuda a nada a reactivar a la economía, que está estancada en el sector real”, lamentó.

Según el economista, la Proforma no cumple con las recomendaciones hechas por la Contraloría, siendo que éste es el organismo oficial que determinó que la deuda llegaba USD$70.000 millones. “Lo más grave es que, a lo largo de estos 18 meses, los 3 ministros de economía, incluido el actual, siguen endeudando al país y los costos de esos elevados endeudamientos continúan”.

“En la proforma de este año se añaden USD$1.000 millones de dólares más de intereses, respecto del año pasado, casi un 33%, llegando a superar ya los USD$3.000 millones. Todo eso es extremadamente grave porque el Ecuador sigue endeudándose, no hay producción, no hay ingresos, no hay generación de divisas, el sistema monetario está a punto de colapsar”, reprochó.

(JPM)

Fuente: Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com