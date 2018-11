Con documentos en mano, Prefecto de Chimborazo rechaza acusaciones de supuesta corrupción

Ésta ha sido "una mala costumbre siempre" previo a elecciones, criticó Mariano Curicama En una rueda de prensa, el prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, rechazó las acusaciones que ha recibido de presuntos actos de corrupción, por parte del exdiputado de Izquierda Democrática (ID), Guillermo Haro. Aseguró que ésta ha sido "una mala costumbre siempre" previo a elecciones.

El político presentó, semanas atrás, un listado de funcionarios del Gobierno Provincial que, presuntamente, son familiares directos del Prefecto y lo acusó de nepotismo. Sin embargo, Curicama se defendió aduciendo que se trata de coincidencias en los apellidos. “El jurista, que dice llamarse así, debería estudiar el árbol genealógico y el Código Civil para saber el grado de parentesco de los nombres que se desprenden allí”.

“Las personas no pertenecen, ni siquiera, al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, peor aún hay apellidos que coinciden. Hay Curicamas, Guamanes, pero que no son mi familia. Los contratos de trabajo de estas personas que se han nombrado no los firmé yo porque en el mes que éstos se suscriben, yo estuve fuera del país por una invitación de Japón y encargué la Prefectura a la viceprefecta de ese entonces, Patricia Herrera, quien es la que los había firmado”, justificó.

La venta del Parque Industrial a menor precio del que costaba, ostentar un título falso y un plagio en su tesis, tráfico de influencias, irregularidades en la contratación, y otras acusaciones figuraban en la lista que entregó Guillermo Haro al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

“Sobre el título de abogado, yo nunca he negado que he estudiado a distancia porque la ley lo permite, y no solo lo he hecho yo, sino muchos ciudadanos riobambeños y chimboracenses. La institución llamada a responder si es falso o legal el documento es la Universidad Luis Vargas Torres, de Esmeraldas, pero también con sede en La Concordia”, detalló.

Aclaró, en este marco, que con su título de abogado, no ha hecho su ejercicio profesional como Haro lo hizo. “Él fue presidente del Tribunal Electoral de ese entonces. Por lo que todo lo actuado por él sería nulo. Hay que saber qué es lo que estamos diciendo. Mi título está registrado en la SENESCYT y nos graduamos, en ese periodo, como 27 chimboracenses, entre ellos, el doctor Marcelo García, actual concejal del cantón Riobamba, Fernando Guevara, exprefecto de la provincia”.

