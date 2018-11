CRÓNICA (Loja) Ciudadanos demandan al Presidente obras para Loja

Vialidad, producción, infraestructura, reformas a normativas, son algunos de los pedidos al Lenín Moreno

Los ciudadanos se pronuncian frente al anuncio de una posible llegada del presidente a Loja para participar de las fiestas por los 198 años de Independencia. Tanto el sector privado como colectivos y ciudadanía lo esperan con pedidos y propuestas, considerando que ha pasado más de un año y medio y no existen obras, según la población.

Pedidos

Rodrigo Ortega Carrión, ciudadano, mencionó que los lojanos demandan de varias necesidades entre estas la reforma al Código de Trabajo en donde se tome en cuenta el alza de sueldos de los obreros, porque es imposible vivir con un básico más aún en Loja, considerada una de las ciudades más caras del país. El salario debería acercarse a los $700.

Otro de los pedidos es que apoye a los municipios y al Gobierno Provincial de Loja (GPL) con mayores recursos para que puedan generar y ejecutar proyectos. “Loja necesita mucho, seguimos pidiendo el tercer y cuarto carril de la vía Loja-Catamayo, señalización en las vías a la provincia y semaforización en la ciudad”, añadió William Espinoza, lojano.

Obras en provincias

Esperan que Moreno así como ofertó recursos para Guayaquil y Cuenca, también lo haga para Loja y le pueda otorgar dinero para obras grandes como la edificación de las vías Loja-Catamayo y Villonaco-El Cisne. “De lo que sabemos el Presidente no llegará. Como siempre a Loja se le ha hecho de lado y nunca han estado presentes en sus fiestas. Correa llegó solo cuando necesitaba votos nada más”, dijo Lautaro Torres ciudadano lojano.

Guillermo Collaguazo, otro ciudadano, añadió que los lojanos deben hacerse respetar y exigir obras como alcantarillado, vialidad, infraestructura en la provincia. El presidente lleva cerca de un año y medio y no hay obras, pese a la propuesta en el 2017.

“Lo que necesitamos es que nos trate de forma equitativa al igual que Guayaquil en donde ofreció el tren playero y construcción de un puente o igual que Cuenca donde se comprometió con recursos para el tranvía añadió Víctor Hugo Jiménez, académico.

La propuesta del pedido que asuma la deuda de Regeneración Urbana es positiva para los lojanos.(I).(OGC).