Productores lecheros dan 10 días de plazo a INEN para que elimine normas que permiten circulación de suero (AUDIO)

Desde nueva reunión de sector con autoridades de Gobierno, la próxima semana, correrá el tiempo anunciado para tener respuestas, de lo contrario, iniciarán un levantamiento nacional Este lunes, los productores de leche de distintas partes del país se tomaron la Panamericana Sur en reclamo al uso de suero en los productos lácteos. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, Francis Xavier Abad, coordinador del sector de los medianos productores de leche cruda, remarcó que la próxima semana (martes o miércoles) tendrán una nueva reunión con autoridades de Gobierno para insistir que se eliminen las normas que permiten la circulación del suero. Desde ese nuevo encuentro, indicó, les darán un plazo de 10 días al régimen para que haya una respuesta favorable, caso contrario, volverán a tomar acciones, pero esta vez a nivel nacional.

“Lo que estamos denunciando es que el sector productor de leche se está acercando a la quiebra. Pedimos que, de una vez por todas se dejen sin efecto las normas INEN que permiten la mezcla del suero con la leche. Esto está prohibido en el resto del mundo, sin embargo, acá, como no tenemos representantes y son los industriales los que toman las decisiones, pasa esto”, lamentó.

Según explicó, el suero no puede circular en la cadena láctea porque es considerado como un adulterante. “No es posible que usted tenga un litro de leche que, en el peor de los casos deberían pagarlo USD $0,42 centavos, pero que la industria tenga para escoger: o le compra la leche en USD $0,42 centavos, o le compra el agua de suero que les cuesta entre USD $0,01 y USD $0,03 centavos”.

“Entonces, la industria ha escogido, por costos y demás, al suero líquido, pero lo venden como que si fuera leche, estabilizándolo con químicos, sustituyéndolo con químicos, haciendo, incluso, leche química, y eso es lo que se está vendiendo. No hay justificación ni técnica, ni científica, económica, ni política para esto”, comentó.

Francis Abad recordó que las acciones en contra de esta situación se han tomado desde el 29 de agosto pasado y se han replicado el 19 de septiembre, 10 de octubre y este 19 de noviembre, tomándose la Panamericana Sur para que las autoridades les presten atención. Aseguró que estas acciones no se tomarían si es que existiría alguna razón por la cual se están equivocando en sus peticiones, pero están conscientes de que no es así.

“Nosotros sabemos que tenemos razón, al punto de que lo que han hecho las autoridades es, tratar de ‘dejar pasar’ y tal vez ganarnos por cansancio, en vez de tomar una decisión como corresponde. Entendemos que la industria está enquistada también en los poderes políticos y esto también pasa por ahí”, criticó.

Según el dirigente, existe el ofrecimiento, por parte del Gobierno Nacional, de encontrar soluciones y de estudiar el tema. “Por fin, por primera vez, le vamos a sentar en el banquillo de los acusados al INEN, al Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, para que explique al país cuál es el fundamento de esas normas y si es que es cierto o no que no puede circular el suero en líquido, que no hay soporte, ni científico, técnico o normativo que sustente esta decisión”.

Sin llamarlo “amenaza o advertencia”, Abad reiteró que sus pedidos deberán ser tomados en cuenta, de lo contrario, las acciones de protesta serán a nivel nacional. “De gana están permitiendo un polvorín en el país, cuando esto se puede solucionar, haciendo un análisis serio, mesurado, maduro, responsable”.

“Nosotros les hemos dicho a las autoridades que si esto no se contesta en el menor tiempo posible, les hemos dicho 10 días, empezaremos a organizarnos de nuevo, en todas las provincias del país, pero esta vez habrá levantamientos en todas las provincias para que se tomen las decisiones y los correctivos necesarios”, señaló.

A su criterio, el Gobierno está siendo sensible y se les está dando la razón, tomando en cuenta la petición que realizó el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, a la cartera de Industrias y Producción y al INEN, para que se derogue este acuerdo sobre el uso de suero. Así como el Presidente Lenín Moreno, el pasado 7 de noviembre, quien indicó sobre las bondades de este producto, pero recalcando que no puede ser utilizado como leche.

“Nos han dicho que la próxima sesión será el martes o miércoles de la próxima semana. Allí escucharemos las explicaciones técnicas del INEN y la del Ministro de Agricultura. De ahí fijaremos, máximo, una reunión más para ver que se tomen las decisiones. Si no es así, pues estaremos asistiendo a un engañabobos, a un contentamiento de sesiones y nosotros no estamos dispuestos a que se siga engañando el sector”, enfatizó.

Los 10 días de plazo, precisó, contarán desde el próximo encuentro, es decir, martes o miércoles. “Allí, la Directora del INEN tiene que explicar cuál es la respuesta que le va a dar a la petición del Ministro y además, por qué el suero líquido está circulando en el país. De ahí contaremos 10 días para que el INEN rectifique procedimientos y asuma una posición responsable con el país”.

