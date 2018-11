LA GACETA (Cotopaxi) Belisario Quevedo pide suspender proyecto de riego de Central Illuchi

Socios de concesiones aseguran que se quedarán sin el recurso hídrico o que no abastecerá al número de socios que integran el sistema de riego El proyecto se encuentra en la fase de contratación por el GAD provincial con una inversión de cerca de 1 millón de dólares para 14 concesiones que pertenecen a Juan Montalvo, Ignacio Flores y Belisario Quevedo.

Los socios de las concesiones de agua perteneciente a la parroquia Belisario Quevedo la mañana de ayer llegaron hasta la prefectura de Cotopaxi a exigir que se suspenda el proyecto de riego para la central Illuchi, argumentando que se quedarán sin el recurso hídrico o que no abastecerá al número de socios que integran el sistema de riego.

La multitud encabezada fue recibida por técnicos y asesores del Gobierno Provincial donde se les informó que el Prefecto les recibirá el día viernes a las 3 de la tarde, cuando se analizará el problema entre los concesionarios, recibirá un informe técnico donde se verificará la cantidad de agua que tiene el río, de aquello sería responsabilidad la Senagua, con respecto a la suspensión mencionó que se debe poner en conocimiento de la cámara provincial y será quien dé respuesta.

Por otra parte el directorio de agua de riego de la central del Río Illuchi aclaró que vienen trabajando en beneficio de todos los usuarios y que luego de 4 años de diálogo se han logrado unificar, cuyo resultado es la construcción de un proyecto de riego en el que se invertirá más de 1 millón de dólares, este proyecto se lleva adelante con el apoyo técnico y económico del GAD provincial de Cotopaxi.

La central está integrada por parte de la parroquia Ignacio Flores, Juan Montalvo y Belisario Quevedo donde se aglutinan 14 concesiones de riego entre las que está la concesión de Fernando Navas, José Ricardo Martínez, César Augusto Palma, Mercedes Elena Martínez, Luis Armando Taipe, el directorio de Saragocín-Locoa, José Gabriel Terán Varea, Oswaldo Coronel y la de Santán Chico- Las Vertientes, las que se unirían con el propósito de estar organizados de acuerdo a lo expresado por Marina Jaque, presidenta del proyecto.

La dirigente explicó que no es verdad que se separará a los usuarios del proyecto de riego de la parroquia Belisario Quevedo, ese rumor habría generado malestar entre los usuarios por lo que pidió a los beneficiarios a no dejarse llevar por comentarios mal intencionados puesto el agua debe unirlos y no separarlos. “En este momento tenemos riego por inundación, pero al tener riego por aspersión nos beneficiamos más”, agregó.

Informó que este proyecto cuenta con un estudio tecnificado para optimizar el recurso hídrico y que éste servirá para llegar a un mayor número de beneficiarios que se sirven del agua de riego del río Illuchi, la presidenta dijo, “yo sólo sé que el proyecto se encuentra en el portal de compras públicas y que una vez realizado el proceso de contratación iniciarán los trabajos para mejorar el sistema de riego”.

La central de río Illuchí estaría integrada por 1500 que forman parte de las 14 concesiones de riego legalmente conformadas varios años atrás.