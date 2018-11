Arzobispo de Guayaquil llama a políticos a "pensar en el bien común y no en intereses personales"

"Es una oportunidad para recordar que los seres humanos tenemos unos valores que no podemos dejar de lado", remarcó Monseñor Luis Cabrera Los valores morales y espirituales deben priorizarse, no solo pensando en cuánto se va a ganar, sino en cuánto se puede servir a los demás para no actuar como patrones, capataces o caciques; sino como servidores, enfatizó el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, sobre la conciencia que debe tener la clase política ecuatoriana.