"Vivas Nos Queremos": marcha por la no violencia a mujer y en memoria de las que ya no están

"La militancia de las mujeres es por seguir vivas cada día", aseveró vocera de la marcha "Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan y no se matan", es el slogan principal de la marcha nacional "Vivas Nos Queremos", que se realizará este sábado 24 de noviembre en contra de todas las formas de violencia a la mujer, que iniciará en la av. Patria y Amazonas a las 16h00. Sandra Ortega, vocera de esta iniciativa, expuso que la movilización, este año, también será por la memoria de aquellas que ya no están a causa del femicidio o que no pudieron salir de sus comunidades u hogares por presiones. Además, considera que la marcha es una forma de reparación que las víctimas no han encontrado en los entes de justicia. Un "pañuelo morado enorme" será la guía para decenas de personas que se convoque en el punto de encuentro.