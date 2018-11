Movimiento ABA, para el que iban supuestos "diezmos", según Héctor Yépez, no está "legalmente inscrito" (AUDIO)

Audio Noviembre 28 - Héctor Yépez



"Si algo de decencia tiene, Vicepresidenta Vicuña debería renunciar", aconseja Héctor Yépez, asambleísta de Creando Oportunidades (CREO), en declaraciones para Ecuadorinmediato, habló sobre el eventual juicio político en contra de la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, vinculada al caso "diezmos": "La Constitución no dice que el delito tiene que haberse cometido en el ejercicio del cargo actual", citó Yépez, quien aconsejó que la Segunda Mandatario renuncie "si algo de decencia tiene". Afirmó, además, que el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) para el que supuestamente iba el dinero recaudado, "ni siquiera existe".

Es muy penoso que, mientras la mayor preocupación de las familias, en el Ecuador, es la falta de empleo, el consumo de drogas, la delincuencia, entre otras cosas, “tengamos nuevamente un escándalo de diezmos”, mencionó el legislador.

“Surgido el escándalo hay que actuar con agilidad”, recalcó Yépez, quien citó el anuncio de la Fiscalía de iniciar una investigación a la Vicepresidenta: “Eso debe avanzar rápido”, solicitó.

“Si la Fiscalía decide acusar a la Vicepresidenta, tendrá que ir a la Asamblea para autorizarse el enjuiciamiento penal y, desde CREO, de una manera muy clara y frontal decimos, desde ahora, si ese pedido va a la Asamblea, nosotros votaremos a favor de que la justicia investigue y que rinda cuentas la Vicepresidenta”, acotó.

En cuanto a lo legislativo, CREO ha empezado un proceso de investigación de los hechos, si se corroboran las acusaciones, motivará un juicio político frente a un presunto delito de concusión de acuerdo con el artículo 129, numeral 2, de la Constitución.

“El juicio político no es por lo que ella haya hecho como legisladora en cuanto a esa función, el juicio político es a ella como Vicepresidenta de la República. La Constitución no dice que el delito tiene que haberse cometido en el ejercicio del cargo actual, eso no dice en ninguna parte, ni en la Constitución ni en la ley”, explicó.

La Carta Política ecuatoriana dice que si un Presidente o Vicepresidente, a juicio de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, ha cometido un delito de concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado “cabe la destitución" vía juicio político, ratificó el legislador.

“No interesa si el delito se cometió antes de que ella asuma el cargo o no, más aun cuando el delito de concusión, por mandato constitucional, no prescribe nunca”, sumó.

Al hablar desde el punto de vista moral y ético, Yépez mencionó que si la Vicepresidenta habría cometido el delito de concusión “porque lo haya hecho dos días antes de asumir el cargo, no deja de ser menos grave”.

“Lo primero que hay que hacer es investigar, verificarse los hechos denunciados, obviamente, esa verificación, una cosa es el tema judicial, que tiene su propio camino, y, otro, es el tema legislativo, nosotros no necesitamos una sentencia judicial para poder concluir que ha habido los elementos de un delito de concusión, eso se hace en un juicio político, otra cosa será lo que la justicia, en su momento, determine”, amplió.

Al hablar sobre los aportes a un partido político, dijo que esta práctica, en sí mismo, no tiene nada de malo, siempre que se hagan de manera transparente y voluntaria.

“En este caso, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora?, primero, según denuncian, el aporte no era voluntario, era obligado, eso es lo que dice el denunciante, segundo, estos pagos no se hacían en la cuenta de ningún movimiento, sino en la cuenta personal de la señora María Alejandra Vicuña, eso es grave”, sostuvo.

Recordó que un legislador puede tener ingresos económicos por el cargo, ejercicio de cátedra universitaria o por un negocio propio; pero todo debe ser declarado.

“¿Cómo así la señora Vicuña recibe estos fondos en su cuenta personal, habiendo sido servidora pública? Ingresos que no corresponden a su función y que habría que ver si fueron declarados ante el Servicio de Rentas Internas, aquí hay varias irregularidades”, detalló.

Los aportes, según Vicuña, eran para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), según Yépez, la agrupación política “ni siquiera existe”.

“El movimiento Alianza Bolivariana Alfarista es un grupo de amigos, que tiene todo el derecho de reunirse y pegar afiches en la calle, si quieren, pero no es un movimiento legalmente inscrito, mal podría haber aportes voluntarios para una organización política inexistente”, recalcó.

Sobre la posición que ha sumido el Presidente de la República, Lenín Moreno, quien afirmó: “Hemos creado las condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes. Han recaído supuestas acusaciones sobre la Vicepresidenta. La institucionalidad creada y las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades”, Yépez concuerda con que la justicia es la que debe investigar.

“Esa declaración del Presidente me suena muy, muy parecida a la que dio cuando se revelaron los escándalos de Jorge Glas, que ya vemos dónde está, el comienzo parece bastante similar”, comparó.

Vicuña debería dar un paso al costado mientras se investiga el caso, aconsejó Yépez.

“Más allá de lo judicial, si ya se verifica de manera pública, porque estas cosas son muy fáciles de determinar, ella misma está admitiendo que sí recibió plata en sus cuentas bancarias, siendo funcionaria pública, iba a un movimiento que no existe, obviamente, la justicia tendrá que hacer lo suyo, para todos los que estamos viendo este triste espectáculo, es que aquí ha habido una grave irregularidad”, indicó.

“Si algo de decencia tiene, debería renunciar al cargo”, concluyó.

