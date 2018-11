David Paz: "Se ha tomado a la transitoriedad como sinónimo de irresponsabilidad" (AUDIO)

Audio Noviembre 28 - David Paz



Por ello, presentó denuncia ante TCE en contra de Elizabeth Cabezas y Julio César Trujillo David Paz, integrante del colectivo Acción Jurídica Popular, explicó que la denuncia que interpuso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es entorno a la designación de los jueces de este organismo. Señaló que la designación, de acuerdo a la Ley, debe ser mediante concurso y no por ternas, sin importar si son transitorios o definitivos. "Se ha tomado la transitoriedad como sinónimo de irresponsabilidad. Como soy transitorio hago y deshago y no voy a tener consecuencias", criticó Paz al señalar que el hecho de ser transitorio no quiere decir que salga de la Ley o que se ponga "a dedo" a las autoridades.