OPINIÓN (El Oro) Casi listos agentes civiles de tránsito

Controlarán el tránsito y transporte en Machala Según lo previsto por el cabildo, 96 ciudadanos se desempeñarán como agentes civiles de la Empresa Pública Municipal de Movilidad Machala (EPMM-M), reemplazarán a la Policía Nacional en la competencia.

Los uniformados este viernes 30 finalizarán su preparación como primera promoción del nuevo cuerpo, serán remunerados con un sueldo de 901 dólares. José Astudillo Gómez, gerente general de la Empresa Pública de Machala, en entrevista hizo un recuento del trabajo ejecutado.

A inicios del 2018 la EPMM-M hizo la convocatoria, fueron 950 inscriptos, se preseleccionaron 450 interesados, pero, sólo 110 personas cumplieron los exámenes requeridos, sin embargo, el cupo era para 100, por lo que, en orden de prelación se habría notificado para que durante tres meses a prepararse a la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa (EFOT), en la ciudad de Guayaquil. Materias impartidas en la EFOT; instrucción formal, cultura física, defensa personal, introducción al tránsito, transporte e ingeniería, usuarios (peatón, ciclista, conductor, reacciones físicas y psicológicas, distancia para detener un vehículo), sistema vial, control y volumen del tránsito, velocidad, análisis de flujo vehicular, análisis de congestión, capacidad vial, semaforización, accidentabilidad, entre otras.

Régimen externo

El pasado 27 de septiembre aspirantes a agentes civiles de tránsito de Machala iniciaron la formación de Régimen Externo, por lo que, en la explanada de la institución se realizó la bienvenida de los 81 hombres y 15 mujeres, más de 300 familiares llenaron el territorio y expresaron su orgullo. Por las autoridades se incentivó a los postulantes a continuar con el mismo empeño y dedicación en el régimen externo, del cual deben aprobar quince materias referentes a Leyes de Tránsito, Derecho Constitucional, COIP, Valores, Ética y Moral, entre las más destacadas.

Universidad Metropolitana, supervisado por la EFOT

La segunda fase de formación fue dictada por profesores calificados en: Derecho Constitucional, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reglamente a la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Liderazgo y Programación Neurolingüística, manejo de situaciones críticas y resolución de conflictos, valores, ética y moral, servicio al cliente, Inglés Técnico.

Formación con el Municipio y la EFOT

La tercera y última fase, esta siendo impartida en modalidad semi -interna, en la cuales se desarrollan prácticas de regulación de tránsito. El tiempo asignado es de sesenta días y es impartido por personal técnico de Movilidad Machala EP en temas de: LOSEP (LOEP), Normativa interna, Ordenanzas Municipales de Transporte, Medio Ambiente y Tráfico Urbano, Geografía Urban y Rural, Movilidad Sustentable, Expresión Oral y Escrita, Ortografía, Relación con la Comunicación el Lenguaje y la Lengua, además Revisión Vehicular.

Competencia

“Hay que entender que el agente civil de tránsito es personal público embestido como Autoridad, puede gerenciar, direccionar todo el tránsito en la jurisdicción de Machala, inclusive sancionar mediante el COIP a quien infringiera las normas”, señaló el Gerente General de la EPMM-M. Antes de finalizar diciembre la Agencia Nacional de Tránsito debería facilitar la codificación única a nivel nacional a cada uno de los agentes graduados, para que ellos puedan ejercer. Así también el Ministerio del Interior atribuirá la competencia de control de tránsito a la Empresa Pública. Luis Lara será el encargado de los agentes.

Astudillo sostuvo además el objetivo del proyecto, indicó, “se va a culturalizar a la ciudadanía, a tanto peatones como conductores, porque Machala está abandonada por la falta de vigilancia, pero con los agentes estamos convencidos que esto cambiará”.

Graduación

El próximo 15 o 20 de diciembre se prevé realizar la incorporación de la primera promoción de ACT, en la concha acústica del Parque Urbano Zoila Ugarte en Machala, Autoridades, representantes de Instituciones, padres de familia y padrinos de los graduandos, forman parte del listado de invitados, cabe recalcar, el evento de graduación será de acceso libre. Se prevé asumir gradualmente la competencia y control del tránsito en la ciudad, “es una obligación para nosotros dotar de unidades, la Empresa Pública espera adquirir 5 patrulleros y 15 motocicletas”, mencionó en Ingeniero.

Inversión y sueldo del Agente Civil de Tránsito en Machala

Las clases en el curso de la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa, como movilizaciones no demandaron de inversión económica por el aspirante, según el vocero de la Empresa Pública, al contrario, el costo de: uniformes, hospedaje, alimentación y demás, si lo debió cubrir. La remuneración mensual del agente civil de tránsito en Machala será de $901.00, explicó el Gerente de Movilidad que ellos no tienen horario de oficina, el horario de ingreso será de 06h30 de la mañana, formarán en los patios de dicha Empresa, asumirán las indicaciones dadas, pero no tendrán horario de salida fijo, debido a la constante presencia de eventualidades en las arterias viales. Astudillo adelantó que la convocatoria para acoger a más aspirantes se repetirá este 2019, el cupo será para 120 interesados; “a inicios de enero se hará un llamamiento para el segundo grupo, porque el promedio de agentes para Machala es de 200”. (A96)