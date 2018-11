DECLARACIÓN:Vicepresidenta Vicuña admite transferencias de Ángel Sagbay a su cuenta personal, pero niega haberlo obligado para mantener cargo

Segunda Mandataria aclaró que dichos depósitos se hacían a su cuenta porque "ABA no la tiene" por no ser una organización de derecho, sino de hecho La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, admitió haber recibido transferencias de Ángel Sagbay, su exasesor cuando fue asambleísta, en su cuenta personal, sin embargo, aclaró que los depósitos se realizaron así porque el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) no la tenía por no ser una organización de derecho, sino de hecho. Pese a aquello, negó que el extrabajador haya sido obligado a aportar para ingresar o mantenerse en el cargo, sino que, fue él quien la quiso chantajear para que gestione cargos públicos, desde Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hasta Gobernador de Morona Santiago.