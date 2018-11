María A. Vicuña: "Si me demostraran un solo caso de nepotismo, yo ya no estaba en la Vicepresidencia ni en ningún otro lado"

"Me parece que algunos actores políticos han buscado en la guía telefónica todos los apellidos Vicuña o Muñoz para acusarme", cuestionó El exasambleísta Andrés Páez acusó a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, de presunto nepotismo y aseguró que "tiene a 20 parientes" en la función pública. La Segunda Mandataria desmintió lo dicho por el político y remarcó que si se le demuestra un solo caso de aquellos, "ya no estaría en la Vicepresidencia".

“El nepotismo es la imposibilidad de contratar o nombrar, que la autoridad nominadora, vincule en una relación laboral a parientes de segundo grado de consanguinidad hasta el cuarto de afinidad. Por eso es que cuando algunos actores políticos han acusado de eso es risible porque hay que evidenciar que no pasa”, reiteró.

Aseguró, en este marco, que no existe dicho delito, por lo que retó a que se lo compruebe. “Si me demostraran un caso, un solo caso de nepotismo, tengan la seguridad de que yo no estaba en la Vicepresidencia ni en ningún otro lado. Es decir, no es posible”.

“Mi hermano es funcionario de carrera de la SENAE desde que yo tenía 14 años y así por el orden. Me parece que algunos actores políticos han buscado en la guía telefónica todos los apellidos Vicuña o Muñoz. Creo que eso no solo es un acto de irresponsabilidad, de mala fe, que tendrá que comprobarse, sino que, como abogado, sabe que eso es motivo de una demanda por afirmaciones maliciosas y temerarias”, criticó.

Finalmente, enfatizó: “No existe nepotismo en la Vicepresidencia y los parientes que dicen que están en la función pública, primero que hagan el listado. Segundo, que vean desde cuándo están porque lo que acusan es de que están en esos cargos desde que soy Vicepresidenta”.

(JPM)

Fuente: Radio Majestad

Foto: Confirmado.net

Ecuadorinmediato.com