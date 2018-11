Jorge Corozo: "Todos podemos ser periodistas si así lo queremos" con o sin título

Considera que no se puede poner barreras y que será el medio de comunicación quien decida a quién contratar "No sé si todos ustedes tengan título profesional", insinuó el asambleísta Jorge Corozo a los periodistas. "Sí, sí tenemos", respondieron. "Me disculpan, pero no creo que todos tengan un título", ratificó el presidente de la Comisión que analiza las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y en la que, según Corozo, se pretende eliminar el requisito de tener título universitario para ejercer la comunicación. "La comunicación es libre, tenemos la capacidad de buscarlo por cualquier medio y eso nos permite a todos poder ser periodistas si así lo queremos", sentenció.