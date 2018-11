Artículo de LOC que exige título de tercer nivel para ejercer periodismo no será eliminado, ratifica asambleísta Marcela Holguín (AUDIO)

Audio Noviembre 29 - Marcela Holguín I



"Defendemos profesionalización como mecanismo para construir una comunicación de calidad sin dejar de reconocer experiencia y características particulares de medios comunitarios y", dijo "El artículo 42 se queda como está. Nosotros defendemos la profesionalización como un mecanismo para construir una comunicación de calidad sin dejar de reconocer la experiencia y las características particulares de los medios comunitarios y las nacionalidades y pueblos indígenas", ratificó, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, la asambleísta Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, a propósito de la propuesta de suprimir este punto en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) sobre la exigencia de título de tercer nivel para ejercer el periodismo.

En este marco, la legisladora detalló cómo quedaría el artículo:

“Las actividades periodísticas, de carácter permanente, realizadas en los medios de comunicación en cualquier nivel o cargo deberán ser desempeñadas por profesionales del periodismo o comunicación, con excepción de personas que tienen espacios de opinión, profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas.

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en lenguas de los pueblos, nacionalidades y en medios comunitarios no estarán sujetas a las obligaciones establecidas en el párrafo anterior”.

Esto quiere decir que, de ninguna manera, la Comisión que está tratando las reformas a la LOC ha derogado o ha dejado de lado el artículo 42, remarcó Holguín. Por lo que reiteró que es la profesionalización lo que dotará a los medios de comunicación una mejor calidad en los contenidos, haciendo una diferenciación en lo que tiene que ver con los comunitarios.

“Estos medios y su naturaleza es muy distinta al resto de los medios de comunicación. No considero que sea un nudo crítico. La profesionalización va porque va, haciendo esta diferenciación muy clara”, precisó.

En un segundo punto, la Vicepresidenta de la mesa legislativa coincidió con su colega y titular de la Comisión, Jorge Corozo, en el hecho de haber pedido 30 días más para el tratamiento de las modificaciones a la normativa, con el fin de abarcar las opiniones de todos los sectores. “Estamos convocados para el lunes próximo para analizar las observaciones presentadas. Sin embargo, si bien es cierto, urge tener modificaciones a la LOC, creo que los plazos deben darse en tanto y en cuanto, nosotros recibamos a todas las personas interesadas en hacer sus sugerencias”.

“En este sentido, yo no veo ningún apuro en aquello, prefiero tomarme el tiempo necesario para recibir en comisiones generales a quienes estén interesados en darnos sus aportes, que presentar unas reformas lo más pronto posible, excluyendo la participación ciudadana”, enfatizó.

Asimismo, coincidió con lo manifestado por la ministra del Interior, María Paula Romo, en cuanto a lo que tiene que ver con, por ejemplo, el 1x1. “Creo que eso se debe mantener y, es más, esa ha sido mi posición y seguirá siendo así dentro de la Comisión. Debemos dar espacio a la promoción nacional y la mejor manera de hacer es, precisamente, creando una igualdad de condiciones”.

También en lo referente a mantener el 5% de contenidos interculturales, tema que está resaltado en la ley y que ha tenido respaldo en la Comisión por parte de varios actores culturales. “Son dos buenas noticias, no solamente para los productores, sino para los artistas nacionales. Creo que se debe trabajar más en afinar esta herramienta para que los medios y los ecuatorianos se puedan beneficiar”.

Además, con el apuntalar una diferenciación entre información y opinión, que fue también propuesto por la asambleísta Holguín. Indicó que le interesó el planteamiento sobre la creación de un Comité Intersectorial en el tema de seguridad. “Estoy a favor de esta propuesta, siempre y cuando éste organismo no imponga regulaciones al trabajo periodístico y si es que se convierte en un espacio de coordinación para que la cobertura de temas de seguridad y la seguridad mismas de los periodistas sea garantizada de manera efectiva por los organismos estatales encargados”.

Mientras que, sobre el tema punitivo de la Ley y la autorregulación, no hay coincidencias. “Hay varios artículos enumerados que hablan de este tema en las reformas presentadas. Debo decir que no estoy de acuerdo con este punto y no considero que los medios de comunicación se puedan autorregular. Si hablamos de esto, entonces ¿para qué estamos debatiendo las reformas a la LOC?”.

Para la legisladora, es necesario la existencia de medidas administrativas para que no se judicialice la comunicación, sino que haya medidas alternativas, adicionales en la normativa, que amparen el trabajo periodístico y de los medios de comunicación, así como de sus trabajadores. “Estas, no necesariamente, tienen que ser sancionatorias, punitivas, económicas; sino de resarcimiento de derechos”.

“Considero, por ejemplo, que es importante mantener a los defensores de audiencias, algo que ya ha sido negado por parte de la mayoría de miembros de la Comisión. Se ha hecho caso omiso a esta propuesta mía, pero yo insisto en esto porque es una medida, precisamente, de intermediación cuando los ciudadanos se sienten vulnerados por algún hecho que haya ocurrido por parte de los medios de comunicación”, remarcó.

También, señaló, planteó la existencia de talleres en el caso de que un medio de comunicación, involuntariamente, cometa algún error que vaya en contra de los derechos de los ciudadanos, pueda someterse a capacitaciones y se mejoren sus contenidos. “El dejar de lado todas las medidas administrativas que están establecidas ahora en la LOC, hace que se convierta en una normativa que va directamente a la judicialización de la comunicación”.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com