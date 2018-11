Defensora Gina Benavides: Vida de Jorge Glas está en riesgo y debe ser trasladado

"No veo que ni las autoridades administrativas ni judiciales han toman una decisión", reprochó La titular de la Defensoría del Pueblo, Gina Benavides, confirmó que el exvicepresidente Jorge Glas atraviesa una grave situación debido a su estado de salud. Por ello, exhorta a las autoridades que se realice su traslado de la cárcel de Latacunga porque, dijo, esta no tiene las condiciones para atenderlo. Recalcó que la decisión responde, no a una visión política, sino a una necesidad humanitaria.