Luis F. Torres: "Sí es posible juicio político a Vicepresidenta de Ecuador, siempre y cuando haya dictamen de admisibilidad de CC"

Explicó, sin embargo, que infracciones señaladas en Constitución para que esto proceda deben cometerse en ejercicio de sus funciones, a menos de que una de esas causales, en el tiempo, todavía tenga vida jurídica Para el asambleísta Luis Fernando Torres, integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el Presidente de la República, Lenín Moreno, no le quitó ni le brindó su apoyo a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, tras ser acusada de presuntos "diezmos" cuando fue legisladora. Asimismo, consideró que un juicio político contra la Segunda Mandataria sí sería posible siempre y cuando exista un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional (CC), que se encuentra en "vacancia".

“El Presidente no le ha retirado el apoyo, pero no se lo ha dado porque en sus afirmaciones no existe un respaldo a la Vicepresidenta, lo que no hizo es retirarle. Hay que tomar en cuenta que no dijo que ponía las manos en el fuego por ella, con lo cual, digamos que la situación es neutra, que es lo saludable para que se pueda investigar este tema por los órganos que corresponden”, precisó.

En cuanto a un posible enjuiciamiento político, el legislador socialcristiano, dijo: “Sí es posible un juicio político a la Vicepresidenta de la República, en la medida en la que la CC admita el dictamen de admisibilidad. Lamentablemente, la CC está en vacancia y, consecuentemente, habrá que esperar a que se integre para contar con el dictamen”, aclaró.

Explicó que las infracciones señaladas en el artículo 129 de la Constitución, que son el antecedente para enjuiciar políticamente al Presidente o a la Segunda Mandataria, en este caso, deben cometerse en el ejercicio de sus funciones, a menos de que una de esas causales, en el tiempo, todavía tenga vida jurídica. “Es decir, que los efectos de la acción pasada todavía tenga vida jurídica ahora, en otras palabras, no haya prescrito”.

(JPM)

Fuente: Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com