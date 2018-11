Alexis Mera responde en Fiscalía por uso de aviones presidenciales

Exfuncionario explicó que no se encuentra preocupado por esta información. A la Fiscalía General del Estado, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, acudió para responder ante el informe entregado por la Contraloría sobre el uso de aviones presidenciales. Indicó que "técnicamente no le preocupa la comunicación previa con conclusiones preliminares que habría hecho esta entidad".

En este estudio se investiga los 267 vuelos internacionales de los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X para. Mera comentó que lo estipulado es que no están autorizados estos vuelos, “pero sí hubo los mismos”. Mera asistió a esta entidad para atender varios casos.

“El presidente se fue a giras para visitar universidades, a cambios de mando, toda la gente del Presidente en función de los intereses del país. El hecho de que no ha estado autorizado será culpa de algún funcionario de las Fuerzas Armadas, que no cumplió un tema estrictamente administrativo de notificar", comentó.

Alexis comentó que en el período del expresidente Rafael Correa, si existieron vuelos y estos se dieron por los intereses del país, está “inobjetado”. "El entonces vicepresidente salía también del país por el tema de discapacidades. Yo no veo ningún problema ahí, el único problema es que algún funcionario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, oficial o tropa, que no cumplió algún procedimiento administrativo de notificar la salida del avión, pero el avión salió y se fue, no es que el presidente Correa o Moreno se han ido a pasear o a escondidas", aclaró.

Mera comentó que inclusive en el tema de los aterrizajes en los parisinos fiscales hay un error, debido a que estos procedimientos responden a carga de combustible por las mismas características de las aeronaves. (BGV)

Fuente: El Universo/ Expreso/ Ecuadorinmediato