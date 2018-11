2 mil personas marcharán para recuperar "quiteñidad" en fiestas de la ciudad

Movilización se realizará el próximo lunes 03 de diciembre Una marcha con cerca de 2 mil personas se tiene planeada para el próximo, lunes, 03 de diciembre, por parte de varios sectores. Verónica Ruiz, representante de los vendedores ambulantes, aseguró que lo que se busca es recuperar la quiteñidad en la ciudad. "Lo que queremos es que se realicen reformas para que podamos trabajar".

“Esta marcha consiste en reunir a personas que nos sentimos afectadas en este tiempo. Estamos demostrando que vivimos pérdidas en estas fechas cada año. La gente ya no tiene trabajo, antes en las fiestas de Quito se aglutinaba un sin número de turistas nacionales y extranjeros y ahora se ha mermado la asistencia y por ende los ingresos”.

Recordó que las fiestas de Quito ya no son como antes, “ya no tenemos tantos ingresos como antes. A esto se suman los extranjeros que compiten con nosoros y ha llegado a cubrir estos puestos. Esta marcha es para demostrar que es necesario retomar lo que eran nuestras fiestas de Quito. Ahora ya no hay algarabía en estas fechas”.

Mencionó que ahora ya no se siente la quiteñidad que era tan reconocida a nivel internacional. “En las encuestas se ha demostrado que ahora estamos más de 60 mil personas sin empleo en fiestas de Quito. Esto no solo comprende a una persona sino a las familias de las mismas. Esto es un hogar”.

“Los ingresos económicos están siendo mermados, nos están afectando y hay gente que puede ser taurina o no. La necesidad de trabajo es la que nos ha hecho unirnos para poder pedir que se hagan ciertas reformas que nos peritan trabajar”.

Comentó que la marcha será desde el arbolito y se llegará a la Plaza Grande. “Todo será un fiesta, alegría, esta va a ser pacífica. (BGV)

Fuente: Teleamazonas/ Ecuadorinmediato