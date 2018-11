Alcalde de Quito: Se iniciará proceso de revocatoria de permisos a cooperativas de taxis que no laboren

Les recuerda que la alteración del orden público y el bloqueo de las vías son conductas sancionadas por el COIP "No permitiremos que caoticen la ciudad y afecten a los quiteños", afirmó el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ante el anuncio de la dirigencia del gremio de taxistas de un paro indefinido que iniciará esta medianoche. Expresó su enérgico rechazo y enfatizó que van a reaccionar "con absoluta firmeza" en defensa de los quiteños. Además, advirtió de una revocatoria de permisos de operaciones a las cooperativas de taxis que no brinden el servicio a la ciudadanía. "Quito no permite la amenaza de nadie", afirmó.