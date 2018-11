"No voy a llorar a nadie, lo único que me da rabia es que me impidan jugar al fútbol", aseveró Michael Arroyo

Jugador de Barcelona fue suspendido por un año Una vez que se conoció que la Comisión Disciplinaria de la Ecuafútbol recurrió al reglamento antidopaje de la FIFA suspendió a Michael Arroyo, jugador de Barcelona, por un año. Tras esto El deportista subió un video en su cuenta de Instagram que dice, "no voy a llorar a nadie, estoy firme, no le voy a correr a nadie. Que me iban a poner ocho años, me hubieran puesto 100. Lo único que me da rabia es que me impidan jugar al fútbol"