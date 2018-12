RESPUESTA: Julian Assange rechaza acuerdo de "casi libertad" propuesto por Ecuador y Reino Unido

Periodista australiano y su equipo legal opinan que tras salir de Embajada ecuatoriana en Londres Assange será detenido por justicia británica y luego entregado a EE.UU. En el marco de la entrevista concedida a The Telegraph este 6 de diciembre, Barry Pollock, uno de los abogados del cofundador de WikiLeaks, ha rechazado la oferta del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de que Julian Assange abandone su Embajada en Londres pese a la garantía de que no sería "extraditado a ningún país en que corra peligro su vida o haya pena de muerte".

"La sugerencia de que mientras la pena de muerte esté fuera de la mesa, Assange no debe temer la persecución es obviamente errónea", afirmó el letrado.

De hecho, Moreno aseguró que si el periodista australiano toma la decisión de salir de la Embajada, le espera "una casi libertad", porque "no olvidemos que él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello". Las autoridades del Reino Unido pueden apresar al fundador de WikiLeaks por cargos de violación de fianza que se remontan a 2012, por las que sentencia máxima no excedería los seis meses, según Londres.

No obstante, Assange ha denunciado en reiteradas ocasiones que el objetivo de la parte británica, una vez sea capturado, por la orden de arresto que dictaron en su contra en 2012 magistrados del tribunal de Westminster es entregarlo a las autoridades de EE.UU., donde se le solicita por publicar documentos confidenciales clasificados de ese país, algo con lo que Pollock claramente no está de acuerdo.

"Nadie debería tener que enfrentar cargos criminales por publicar información veraz", lamentó en la citada entrevista.

¿Acusado en EE.UU.?

Recientemente se reveló que Assange ya había sido acusado en EE.UU. No obstante los cargos presentados no han sido revelados; pueden incluir espionaje, conspiración, robo de propiedad del Gobierno, etc.

"Dado que aparentemente que se presentaron unos cargos contra el señor Assange en Estados Unidos, Ecuador debe continuar brindándole asilo", insistió Pollack. Entretanto, en una reciente conversación con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Lenín Moreno señaló que no le agrada "la presencia del señor Assange en la Embajada" de Ecuador y que su país ha hecho gestiones con el Reino Unido para crear "el camino como para que el señor Assange tome la decisión de salir".

Por su parte, a través de un tuit, WikiLeaks califica la propuesta del presidente ecuatoriano de "patético intento de desviar la atención" del reciente informe sobre su intento de "vender ilegalmente a Assange a EE.UU. para aliviar la deuda". "El señor Assange es un refugiado político reconocido, no un esclavo que se vende por dinero en efectivo", resume la organización.

WikiLeaks se refirió a un reciente artículo de The New York Times según el cual el presidente ecuatoriano intentó utilizar al exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, como intermediario para entregar a Assange a Estados Unidos. Según los términos del acuerdo, Manafort habría tenido que saldar sus deudas a cambio. Por su parte, en la entrevista de este jueves Moreno subrayó que es falso que conversara con Paul Manafort sobre Assange en el encuentro que ambos sostuvieron en mayo de 2017, tras ganar la Presidencia ecuatoriana.

Fuente: RT/Ecuadorinmediato

