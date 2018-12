Julian Assange no ha incumplido protocolo, pero es un "huésped incómodo", señala Secretario Particular de Presidencia

Reiteró que el tema no se ha hablado con Estados Unidos Juan Sebastián Roldan, Secretario Particular de la Presidencia, recalcó que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no ha violado el protocolo aplicado por el país para su estadía en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, sin embargo, cree que es un "huésped incómodo" por lo que confirmó las garantías británicas para dar solución el conflicto.