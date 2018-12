Para vocero del Gobierno, tuit de renuncia de María A. Vicuña fue "extraño"; rechazó rumores sobre eventual renuncia de Presidente Moreno

Gobierno ecuatoriano es sólido, insistió y dijo régimen no actúa "sobre rumores ni tampoco sobre criterios que no corresponden a la realidad" El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, calificó como "extraño" al tuit en la red social de Twitter con el que María Alejandra Vicuña hizo pública su renuncia al cargo de Vicepresidencia. "El Gobierno ecuatoriano es un gobierno sólido", insistió Roldán acerca del mensaje de Vicuña que decía: "no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna".