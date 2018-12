DEBATE:Dudas sobre la muerte de Guacho se lanzan contra Colombia y sus versiones contradictorias

Redes sociales levantan la voz para cuestionar versión del gobierno colombiano por la supuesta ejecución del guerrillero Quito (Ecuamex).- No pasaron ni doce horas sobre el anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, que daba a conocer el abatimiento del presunto guerrillero Walter Arrizala, Guacho, para que salten una serie de dudas que ponen en negativo la versión colombiana, sobre todo por la existencia de un personaje que no se parece en nada entre sus fotos recientes y el cadáver exhibido, así como las condiciones en las que se habría dado su enfrentamiento, calificando a este como un nuevo "falso positivo".

La presentación de la versión colombiana de haber abatido a Guacho el pasado 19 de diciembre, la hizo el presidente Iván Duque y, junto con ella se mostraron una serie de fotografías, que son las primeras pruebas de duda de este supuesto acto de ejecución del guerrillero.

Para muchos de los activistas en redes sociales tras comparar las fotos no hay ni una sola relación física entre el ejecutado y el guerrillero. El tamaño del cráneo es demasiado grande entre el cadáver y Guacho, en una desproporción abultada excesiva. No existe el lunar en pómulo derecho del cadáver, elemento físico que distinguía a Arrizala en sus fotos y videos con sus exposiciones a la prensa. El cadáver tiene una serie de elementos en su rostro que no los tiene Guacho, entre los que se puede apreciar las huellas de una barba rasurada que jamás mostró en ninguna imagen. De igual forma, la víctima muestra una nariz totalmente diferente y es un cuerpo musculado de deportista, que en nada se parece al hombre pequeño y delgado que se habituó como su imagen. Todo da para pensar que no es el ex guerrillero el victimado por los militares colombianos.

Por otro lado, siempre se dio la imagen de una persona que estaba prófuga, refugiada en la selva y rodeado de sus perseguidores, por lo que no se explica el estado de las botas nuevas sin manchas de lodo o tierra, y menos el pantalón que se muestra con la víctima, que tiene toda la apariencia de marca, han hecho notar los seguidores de las redes sociales, muy prolijos a la hora de investigar detalles de las imágenes.

Se suma a ello la forma como se identificó al cadáver del presunto Guacho, ya que ninguna persona conocida o familiar cercano lo ha reconocido como tal, mientras que el régimen advierte que se hizo un examen dactilar que permitió cotejar huellas con el abatido. En un país que se escandaliza frecuentemente por los asesinatos equivocados por parte de las fuerzas de seguridad del estado colombiano, sumado al desprestigio que tienen estos por los #Falsos positivos, que son personas asesinadas en forma impune siendo inocentes y que fueron presentados antes por parte de los uniformados con el fin de cobrar recompensas por las capturas, la versión de Duque queda en entredicho una vez más.

También ha saltado el reclamo de las familias de las víctimas de Guacho, tanto de los tres periodistas del diario El Comercio de Quito, como de una pareja de ecuatorianos Oscar y Kathy, que piden una explicación de porqué fue abatido el guerrillero si tenía en su poder alta información que diera la verdad de estos asesinatos. Esto se contrapone con la versión dada por el gobierno colombiano que da cuenta que fue abatido por dos francotiradores que habían ubicado días atrás, vivo, y en condiciones óptimas a Arrizala, y que no hubo enfrentamiento ni con él ni con sus seguidores. Eso quiere decir que se lo tenía ubicado, que pudo ser capturado vivo y que la información que tenía en su poder el mentado Guacho se perdió para siempre. Un grave error que empaña toda esta acción de la que presume orgulloso el régimen colombiano y que “agradece” el ecuatoriano.

Finalmente, todas las dudas se complementan con la incredulidad de este nuevo abatimiento de Guacho, ya que para las redes sociales “es la segunda vez que lo matan”, haciendo referencia a un anuncio anterior en Octubre de este año, que el ´propio régimen colombiano a través de un vocero militar adujo que se lo había herido de muerte, lo que no habría ocurrido. (FHA).