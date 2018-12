Comandante colombiano prefiere no hablar de fotografías que circulan de "Guacho", pero insiste en que sí fue abatido

General Luis Fernando Navarro recalca que lo que permitió identificarlo es la inteligencia y pericias Tras la muerte de Walter Patricio Arizala, alias "Guacho", empezaron a circular dos fotos: una del que sería el cuerpo del disidente de las FARC y otra que correspondería a momentos previos a su muerte. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, prefirió no confirmar o desmentir si las instantáneas eran reales, pero sí ratificó que "Guacho" estaba muerto.

Sobre la foto en que aparece con el torso desnudo y sin vida, con un pantalón de sudadera. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, fue consultado por La FM respecto si el de esa imagen es ‘Guacho’.

“¿Qué le puedo decir yo al respecto y con toda la precisión, Luis Carlos? Que lo que nos permite identificar a alias ‘Guacho’ es la inteligencia que nos da de manera precisa dónde está, la identificación por parte de nuestras tropas, que lo determinan como un blanco, y posteriormente un seguimiento estricto de protocolos del CTI de la Fiscalía General de la Nación donde nos identifican que este bandido es alias ‘Guacho’”, afirmó el alto oficial, en entrevista con La FM.

La otra foto, difundida inicialmente por la Fiscalía en Twitter*, habría sido la última foto de ‘Guacho’ con vida, tomada durante los operativos encubiertos del CTI, y lo muestra sonriente. El ente, cabe explicarlo, borró el tuit después de que se confirmó la muerte del disidente.

Al respecto, La FM le preguntó al general Navarro que cómo fue conseguida esa foto y si ‘Guacho’ había sido infiltrado.

El alto oficial respondió: “Tal vez la respuesta que voy a dar no es la que ustedes esperan, pero no me voy a centrar en temas tan puntuales como eso, entre otras cosas (…) porque, cuando revelamos nuestros secretos operacionales, después, para volver a dar desarrollo e innovación nos pasamos meses y meses, y con eso los únicos que ganan son los bandidos”.

“Lo que quiero reafirmarles a ustedes y al pueblo colombiano, y también un mensaje a las organizaciones narcotraficantes y terroristas, es que tenemos unas capacidades que estarán siempre al servicio de la seguridad de los colombianos, y que con esas capacidades llegamos a donde estén estos nefastos sujetos”, añadió el general.

