EL TIEMPO (Cuenca) Jóvenes a la espera de un cupo a la universidad

6.180 aspirantes rindieron la prueba ‘Ser Bachiller’ en el Azuay Camila tiene 19 años, espera ansiosa el momento de ingresar a rendir la prueba ‘Ser Bachiller’. Es la tercera vez que la rendirá y anhela que este intento sea el definitivo para poder ingresar a una universidad pública.

Como ella, varios son los jóvenes que se enfrentan a este examen por más de una ocasión, pues “lo importante es no rendirse”, dice Lucía Morocho, madre de familia que acompañó a su hijo a dar la prueba en la sede de la Universidad de Cuenca. Es la segunda vez que la da, cuenta la mujer.

Cursos extras, profesores privados, repasos en línea, son algunas de las opciones que eligieron tanto los jóvenes como los padres de familia para que en este proceso logren un cupo en las universidades e institutos técnicos.

Mientras estudia con un par de hojas en mano, Julián Aucatoma relata que se graduó en el 2017, para él fue complicado no ingresar a la universidad en su primer intento: “me sentí decepcionado porque mis padres no cuentan con los recursos para que estudie en una universidad privada, esta vez me preparé con varios meses de anticipación y espero lograrlo”.

En Azuay son 4.846 aspirantes no escolares los que rindieron la prueba este fin de semana en el proceso del régimen Costa, que se aplicó en tres sedes en Cuenca: Universidad de Cuenca, Manuel J. Calle y Universidad Católica.

Mónica Vélez, coordinadora zonal de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Senescyt, indicó que el examen tarda tres horas, los resultados de los aciertos son entregados una vez que concluyan, pero la calificación final se entregará en los próximos días para que los jóvenes puedan postularse a las carreras disponibles.

“El examen explora habilidades, aptitudes y destrezas en cinco campos: aptitud abstracta, dominio matemático, dominio lingüístico, dominio científico dominio social, a través de 160 preguntas”, indicó.

Con la calificación del examen, los jóvenes pueden postular para cupos en las universidades e institutos de educación superior públicos. En el país hay 33 universidades y escuelas politécnicas y 112 institutos técnicos y tecnológicos públicos.

Según información de Senescyt, hasta diciembre de 2018 las universidades y politécnicas ofertaban 1.979 carreras, mientras que los institutos concentran 494 carreras.

Hasta el momento no se hace público el listado de universidades, institutos y carreras que sirve como guía para que los jóvenes escojan la de su preferencia, además, este documento contiene el puntaje histórico de ingreso para que lo tomen en cuenta como referencia antes de postular.