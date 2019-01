"No a la xenofobia", piden ecuatorianos que rechazan anuncio del Presidente Moreno

"¡La culpa no es de los venezolanos, es de la violencia!", señalan en redes sociales "He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera", anunció el Presidente Lenin Moreno ante el asesinato de una mujer a manos de un ciudadano venezolano en Ibarra. En redes sociales, varios actores políticos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, rechazaron que, un caso de violencia machista se generalice. "El horrendo femicidio contra Diana, no tiene que ver con la nacionalidad de su autor", afirmó.