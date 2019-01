Corte Nacional de Justicia rechaza "ataques" a Paulina Aguirre y exige independencia judicial

"Constituye una agresión a la administración de justicia como pilar de la democracia y del Estado de derecho", indicaron los magistrados El pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) repudió los ataques que recibió su presidenta, Paulina Aguirre, y exigió independencia judicial. "Rechazamos la violencia psicológica de la cual ha sido víctima la presidenta de éste órgano. Constituye una agresión a la administración de justicia como pilar de la democracia y del Estado de derecho", indicaron los magistrados.

Hicieron un anuncio además, en nombre de todos los funcionarios judiciales del país. “Jueces de Corte Provincial, Tribunales, Juzgados, así como todos los demás servidores de este sector en el Ecuador, estaremos atentos para proteger la institucionalidad. Exigimos, más que nunca, proteger la independencia judicial”.

Paulina Aguirre también se refirió al borrador del informe de la Contraloría, que será leído hoy, con los resultados del examen especial realizado a los concursos de méritos y oposición por los que se nombró a los jueces de la actual Corte Nacional, desde el 2011.

“La Contraloría no nos ha convocado a los jueces, pero estaremos pendientes. No puedo hablar sobre supuestos porque aún no tengo el borrador. A lo mejor, el doctor (Marcelo) Merlo puede hacerlo, pero yo no”, dijo.

Y es que mencionó al Presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ-T) por sus declaraciones referidas al hecho de que la Contraloría le entregó dicho documento. “Conozco todo lo que está ahí, desde hace 4 meses. Yo le he llamado al Contralor General y le he dicho que, por favor, no demore la lectura del informe borrador”.

