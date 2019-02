COBROS INDEBIDOS: Nuevo caso "diezmos" involucraría al asambleísta Washington Paredes (AUDIO)

Además, habría gestionado cargos públicos para sus exasesores A través de un audio que circula en redes sociales, se escucha a quien supuestamente sería el asambleísta Washington Paredes, hablando con su exasesora sobre un cargo que le habría gestionado en el Municipio de Quito. Además, le acusa de cobros indebidos dentro de su despacho. "No le estoy dejando sin trabajo, va a ganar el mismo sueldo en el Municipio de Quito", se escucha.

A continuación publicamos la transcripción del audio que circula en redes sociales:

1-“Le dije a Chiriboga que le diga que aliste la una carpeta para que usted entre a trabajar al Municipio de Quito. Yo ya tengo hablado con el Alcalde. Usted y la otra persona que salen de aquí del despacho van a trabajar en el Municipio”

2-“Pero Washo, mira cómo me lo dices. Yo vine acá era por 4 años”.

1-“Nunca hablamos por 4 años. Usted me pidió trabajo”

2-“Pero nunca me dijo. Si me hubiera dicho por un año, yo no vengo. Así cuando me dijo esto del sueldo para partirlo en la mitad, yo les dije que no me venía”.

1-“Esa no era propuesta mía, fue propuesta del Lucho”.

2-“Pero cuando usted me dijo le dije que no. Imagínese yo me vine con mi hija”.

1-“No le estoy dejando sin trabajo Anita, va a ganar el mismo sueldo en el Municipio de Quito”

2-“Sé su buena disposición para ayudarme, pero me dice entro a trabajar el martes, con mucho gusto. Tengo deudas y yo colaboro con mi familia”.

1-“La semana que viene ya entras al trabajo”.

De acuerdo a la Revista Vistazo, la asistente es Ana Esther Ramón, quien ratificó al medio el contenido del audio y aseguró haber entregado USD $120 mensuales al legislador durante once meses que ocupó el cargo de asistente.

“En principio me dijo que le dé la mitad de mi sueldo pero no acepté. Ya cuando entramos a trabajar con él nos dijo que debíamos darle el diez por ciento del salario para pagar los gastos de campaña”, indicó.

Este 7 de febrero, Ana Galarza fue destituida como asambleísta por Tungurahua por gestión de cargos públicos, así como Norma Vallejo en 2018.

Por su parte, Paredes calificó como “bajezas y calumnias” las denuncias de sus excolaboradores. “La hermana de Ana Ramón es mi suplente en la Asamblea y quieren echarme para quedarse en el puesto”, aseguró.

Un nuevo audio sobre supuesta corrupción en asamblea. En esta ocasión involucra al asambleísta Washington Paredes en la presunta gestión de cargos para sus ex asesores. También es acusado del cobro de diezmos. pic.twitter.com/Nmu1QPD4Jb — Ecuadorinmediato (@ecuainm) 8 de febrero de 2019

Fuente: Revista Vistazo, Twitter, EcuadorInmediato