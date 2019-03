Cerca de 3.000 funcionarios públicos han sido despedidos en el sector de salud, según OSUNTRAMSA (VIDEO)

"Con los derechos laborales de los trabajadores no se juega", reclamaron, entre tanto, exfuncionarios del MSP en Guayaquil "Con los derechos laborales de los trabajadores no se juega", reclamaron los exfuncionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) en los bajos de la Gobernación del Guayas. Esta fue la forma de rechazar el despido del que fueron objeto el pasado 1 de marzo. Los manifestantes salieron de la Coordinadora Zonal 8 del MSP. Según OSUNTRAMSA, hasta el momento se contabilizan unos 3 000 trabajadores despedidos en este sector.

Edwin Chicaiza, exfuncionario público del sector salud, cuenta la situación que vivió previo a su desvinculación la semana pasada. Según Osuntramsa, hasta el momento se contabilizan unos 3 000 trabajadores despedidos en este sector.



Vía: @Didiscaro pic.twitter.com/RYZ1qx98y4 — El Comercio (@elcomerciocom) 6 de marzo de 2019

Laboraban en control vectorial con la eliminación de los criaderos de mosquitos y fueron notificados del despido mediante un email enviado entre las 17h00 y 20h00, indicó en su momento Carlos Silva Calderón, Secretario General del Sindicato de la Coordinación Zonal 8 de la MSP.

Entre tanto, Edwin Chicaiza, exfuncionario público del sector de salud, relató que, desde mayo del 2017, con el ingreso de nuevas autoridades, comenzó a ser víctima de persecución, sin saber por qué motivo. “Ellos no me conocen, yo tampoco a ellos”.

“Llegaron, incluso, a tomarme fotos de lo que yo estaba haciendo y todo fue tan estresante con el periodo de este señor Gerente y de Talento Humando y la señora Córdova (coordinadora administrativa. Ellos no se dieron cuenta de todo lo que yo di por la institución, producto de eso tuve un infarto y no lo consideraron. Antes de que me notifiquen, hablé con las autoridades y poco les importó”, lamentó.

Asimismo, el sindicato de trabajadores de salud anunció que tomarán medidas como las movilizaciones nacionales y conformar frentes nacionales en contra de estas decisiones. “Hay acuerdos interministeriales que se están firmando para deshacerse, para despedir a nuestros compañeros trabajadores”, añadieron.

