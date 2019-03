Por falta de quorum, CAL no trató la destitución del asambleísta Hermuy Calle

El Ministerio de Trabajo aún no responde el pedido de la presidenta de la Asamblea para conocer si existe o no la inhabilidad laboral del legislador de la Revolución Ciudadana Solo la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y el asambleísta Patricio Donoso (CREO), acudieron a la sesión del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), convocada para este jueves 7 de marzo a las 17h00. Por falta de quorum, no se trató la sanción de destitución que impuso la Contraloría General del Estado (CGE) contra el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Hermuy Calle, por haber utilizado las instalaciones de la Escuela Politécnica de Chimborazo para realizar actos proselitistas.