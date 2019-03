Denuncian hostigamiento a mujer trans y su despido del sector público

Trabajó más de 4 años en el Ministerio de Salud Dentro de los funcionarios públicos del Ministerio de Salud que fueron despedidos en los últimos días, Kendra, una mujer trans, denuncia el hostigamiento de su jefa, quien según informan, "todas las mañana, por mensajes pregunta si ya la notificaron con el despido". Señalan que aprovecharon esta oportunidad para despedir a personas que, además, son críticas con el Gobierno. "La compañera ha sido hostigada durante largo tiempo por homofóbicos y transfóbicos de esta institución", afirmó Diane Rodríguez, representante de la Federación LGBT.

Explican que luego de haber trabajado más de cuatro años en el Ministerio, como Promotora de Tuberculosis en el Centro de Salud 4 de Guayaquil, Kendra Sánchez fue despedida ahora.

“A la par de su despido, ha estado la persecución de su jefa transfóbica Patricia Jamilet Calderón, quien todas las mañanas ha estado hostigándola por WhatsApp, si ya la notificaron con el despido”, explican en un comunicado.

Informan que hoy se cumplió el despido a través de sistema Quipux. “Pero esto no ha sido la única discriminación y hostigamiento que ha sufrido. Kendra también sufrió el rechazo de su ex jefa Mirna Freire, puesto que no permitía que fuera a laborar con uniforme de mujer”.

Por ello, rechazan que el Ministerio de Salud “aproveche estos momentos para dar rienda suelta a la homofobia y transfobia internalizada de sus funcionarios”.

Además, señalan que este caso sería, incluso, de persecución política. Mencionan que Kendra ha sido crítica con el actual Gobierno.

Por ello, piden al Ministerio de Salud que ofrezca disculpas públicas por supuesto hostigamiento y que se la reincorpore nuevamente a su cargo.

En los últimos días se reportaron varios despidos de funcionarios públicos de diferentes áreas, como la de salud, de empresas públicas como Petroecuador y Petroamazonas, así como varios guardias penitenciarios también habrían sido desvinculados.

(PP)

Fuente: Federación LGBT, EcuadorInmediato