Alonso Moreno propone construir más vías y apoyar al turismo y la cultura si gana Prefectura de Pichincha

"Sueño con una provincia cultural, sustentable y sostenible, que sea productiva, incluyente y equitativa", dice "Pichincha te cuida" es el nombre del plan de trabajo de Alonso Moreno, candidato a la Prefectura de Pichincha por la alianza del Partido Socialista y Ecuatoriano Unido, y se enfoca en generar empleo, mejorar y construir vías, mayor productividad, apoyo al turismo y la cultura.

"Mi plan consta de cuatro ejes: Pichincha activo, Pichincha verde, Pichincha productivo y Pichincha amigo", dice Moreno, quien fue concejal de Quito en 2009, y en los últimos cinco años ha trabajado como asesor de la Prefectura en temas empresariales y ambientales.

"Mi experiencia me permite conocer durante 13 años la institución, en el legislativo y el ejecutivo, pero más que eso, conocer el territorio de la provincia, sus ocho cantones y sus 53 parroquias, sus problemas, quien no conoce el problema no puede ser parte de la solución", añade.

"Soy empresario, agricultor y político, trabajo como empresario con la izquierda y con la derecha genero ayuda social. En el 'Pichincha activo', está la generación de 100 km. anuales de caminos vecinales, serían 400 km. en el período, y esos se involucrarían a los 4.700 que tiene la Prefectura en competencia vial porque nos van a permitir a llegar más al agroproductor de la provincia", explica.

Moreno destaca que los 4.700 kilómetros son vías primarias, secundarias, terciarias y caminos vecinales; "mi diagnóstico, de lo que he vivido en la provincia es que faltan caminos vecinales", asegura.

"Las vías primarias son por concesión, la Calacalí-La Independencia, la Alóag Santo Domingo y la autopista de los Chillos, pero quiero ir un poco más de eso. En mi proyecto está reactivar la antigua vía Chiriboga que tiene 80 años de existencia y son aproximadamente 60 Km. desde Chillogallo al sector Las Palmas de la vía Alóag-Unión del Toachi. Los pobladores, especialmente para quienes tienen vehículos pequeños, tendrán una vía alterna para cuando existan siniestros de gran magnitud en la Calacalí-La Independencia y la Alóag Santo Domingo".

Menciona que otra vía que se puede activar es la Manuela Sáenz, "que ya están aprobados los estudios y está concesionada, es una vía paralela a la Simón Bolívar que tiene 70 km. de extensión, viene desde el peaje de Alóag hasta la Mitad del Mundo".

El turismo cultural es parte del eje 'Pichincha amigo', "se basa en el rescate cultural, haremos un evento cultural cada fin de semana en las 53 parroquias rurales para que se involucren los actores culturales eso genera turismo y emprendimientos".

"Sueño con una provincia cultural, sustentable y sostenible, que sea productiva, incluyente y equitativa, por eso queremos llevar la tecnología de lo urbano a lo rural. Trabajaremos en los caminos vecinales y para que los jóvenes que viven en la parte rural se queden ahí, hay que llevar la academia con extensiones de universidades, apostar por profesiones técnicas para involucrar económicamente a la zona y hacer proyectos para que generen su propio emprendimiento con los productos del lugar", agrega.

Propone que "en Pichincha se tiene que aplicar la política de libre mercado, donde los precios estén sujetos a la oferta y la demanda. Eso no es socialismo, no es capitalismo, es simplemente una razón de ser del siglo XXI".

(FO)

