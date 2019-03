Expresidente Correa denuncia "boicot" a Enlace Digital 10

"De no poderse, grabaremos el enlace y lo publicaremos en varios horarios. No nos van a vencer", indicó El Expresidente de la República, Rafael Correa, se disponía a transmitir su enlace Digital número 10, la mañana de este sábado 09 de marzo del 2019. Debido a problemas técnicos, el enlace no se pudo desarrollar con normalidad y Correa señaló que esto se podría tratar de un boicot en su contra para que las personas no se enteren de las denuncias que iba a presentar en contra del Presidente Lenín Moreno.