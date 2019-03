CINISMO DEL CNE: No reconocen carácter nacional de medios digitales, por eso a Ecuadorinmediato¡Ahora nos mandan a registrar provincia por provincia!

Todo por no dar pauta publicitaria a nuestro medio digital, piden este registro imposible a menos de 11 días de que se cierre la promoción electoral Todo lo que esta haciendo el Consejo Nacional Electoral para impedir que Ecuadorinmediato, reciba pauta publicitaria de los candidatos, llega al colmo del cinismo. Una vez que se cumplió el plazo para registro de medios digitales, este viernes 8 de marzo, a las 23h00, decidieron pedir que – por haber declarado que somos un medio con cobertura nacional – debemos inscribirnos en todas las 24 delegaciones provinciales, una por una, en forma física y con todos los documentos. Ya llegaron a un extremo grave y todo por no cumplir la sentencia del TCE que manda que se deben entregar promoción electoral a los medios digitales.

Una vez que se dictó la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ordenó el pasado 25 de febrero de 2019 que el CNE abra inmediatamente y de forma urgente el portal de registro de proveedores para poder inscribirnos, el organismo conoció de la sentencia ese mismo día y no cumplió con la orden jurídica.

Al pasar un solo día, es decir el 26 de febrero de 2019, a las 15:51:06 GMT, Ecuadorinmediato con su representante Dr. Francisco Herrera Aráuz y el procurador judicial Dr. Richard Gonzáles, entregó en las instalaciones del CNE, en la ciudad de Quito, toda la documentación original que se pidió a todos los proveedores, misma que fue recibida a trámite como Documento N° : CNE-SG-2019-2771-EXT, por parte del funcionario Andrés Burbano, hecho del que dimos cuenta en nuestras noticias ese mismo martes (Documento) Noticia: ECUADORINMEDIATO PIDIO A CNE REGISTRO COMO PROVEEDOR

Lo hicimos porque estas elecciones no solo son seccionales, sino que tienen carácter de internacionales por el voto en el exterior para los miembros del Consejo Participación Ciudadana y Control social. Con eso, dejamos en claro que nuestro medio es de carácter mundial, y sirve para la promoción del voto en el exterior, y además es nacional, con cobertura en las 24 provincias del Ecuador.

Como es conocido el CNE se negó a cumplir la sentencia, y recién el 2 de marzo abrió el portal para el registro, Ecuadorinmediato lo hizo de manera urgente, y esperamos ya una calificación, pero se procedió a postergar nuevamente anunciándonos que se calificaría los medios digitales a partir del 9 de marzo una vez cerrado el proceso.

En el registro electrónico se pedía calificar a los medios en su cobertura y, nosotros cumpliendo todo el proceso declaramos nuestra cobertura nacional y, en las 24 provincias del Ecuador, como siempre le ha constado al país.

La noche de este viernes 8, a las 22h13, se nos envía una última comunicación firmada por la funcionaria Ruth Katherine Villamagua Paucar, de la Unidad de Promoción de la Dirección Provincial Electoral de Pichincha, advirtiéndonos que si bien nos hemos registrado electrónicamente, no hemos entregado físicamente los documentos como corresponde, pero y cita el art 17 del Reglamento de Promoción Electoral, señalando: deberá iimprimir, suscribir y entregar el formulario de inscripción en las delegaciones provinciales electorales del Consejo Nacional Electoral junto con la documentación física de respaldo.

Se entiende, según se lee en el comunicado que se nos ordena que Ecuadorinmediato debe entregar los formularios documentos en todas las provincias que nos registramos electrónicamente ya que: “Las delegaciones provinciales electorales del Consejo Nacional Electoral, una vez recibida la documentación física, revisarán que esta corresponda con la información ingresada a través del sistema, en cuyo caso se suscribirá la respectiva acta de entrega-recepción”. Esto es imposible de cumplir a estas alturas, cuando faltas menos de 11 días de campaña.

Es decir, que el CNE no tomó en cuenta nuestro registro físico y no sabe que hacer con el mismo, ya que no se niega a recibir nuestra documentación por ser un medio nacional y ser ellos la sede nacional con jurisdiccion en lo mundial de estas elecciones, pero mandar a que una dirección Provincial nos registre es de un absurdo increíble.

Pese a que no corresponde y sólo por el afán de cumplir con todo este tardío proceso, hemos procedido este mismo sábado 9 a entregar en la dirección provincial de Pichincha, que es lo que alcanzamos fisicamente toda la documentación, y se nos ha recibido pero al mismo tiempo remitimos un reclamo por via mail a esta funcionaria, y le sumamos al recurso de queja que tenemos en trámite al TCE y a la propia CIDH con el fin d demostrar la discriminación de la que somos objeto del CNE

Dejamos constancia del cinismo del CNE que se niega a cumplir la sentencia, y además, ratifica una vez más la persecución sañuda con la que nos ha tratado, con una discriminación grotesca que violenta las leyes y el derecho en Ecuador.

Ponemos en conocimiento del público esta nueva denuncia grave que nos afecta, y nos ratificamos: ¡NO ES POR EL DINERO SINO POR EL ESTADO DE DERECHO Y POR LA LEY PARA LOS MEDIOS DIGITALES! (FHA)