EL TIEMPO (Azuay) Inicia el proceso de transición en la Alcaldía

La actual administración conformó una comisión para entregar al nuevo alcalde información sobre la Municipalidad. Marcelo Cabrera dijo que seguirá firmando contratos de obras hasta el 13 de mayo

Los gerentes de las empresas municipales y los directores de los principales departamentos de la Municipalidad conformaron una comisión de transición para facilitar la llegada del nuevo alcalde, Pedro Palacios, quien asumirá su cargo el 14 de mayo.

El coordinador de empresas municipales, Pablo Barzallo, integrante de la comisión, indicó que toda la información sobre los procesos que se desarrollan en la Municipalidad está lista de antemano por el proceso de rendición de cuentas que la actual administración debe presentar hasta el 15 de abril.

Por su parte el alcalde Marcelo Cabrera dijo que habrá una total apertura para facilitar información a la administración entrante. “Hay procesos y proyectos que no pueden parar. Son cosas que la nueva administración debe saber y para nosotros será un gusto facilitarlos, incluso hasta después del 14 mayo”, dijo ayer Cabrera en su primera aparición pública tras las elecciones del domingo.

El alcalde saliente deja a la Municipalidad con un presupuesto prorrogado de 262’000.000 de dólares, una deuda acumulada de 137’000.000 de dólares, dos megaparques en proyecto de construcción, el tranvía en etapa de pruebas con pasajeros, así como el plan de ordenamiento territorial y el de uso y gestión de suelo, en proceso de aprobación.

Concejo

El concejal Cristian Zamora es quien tomará la iniciativa del proceso de transición entre los integrantes del Cabildo. Para esto ha pedido a la administración el listado de ordenanzas aprobadas en primer debate para que estas sean analizadas por los concejales entrantes.

El alcalde Cabrera indicó que en los últimos días de su gestión tratará de colocar en el orden del día “todas las ordenanzas pendientes que nos sean posibles”, pero no existe por el momento una definición para abordar el tema del valor del pasaje del tranvía, o cuál será el subsidio que asumirá la Municipalidad para hacer que la tarifa sea accesible a todos los ciudadanos.

Contratos

A pesar del pedido expreso del alcalde electo, de que la Municipalidad evite la firma de grandes contratos de obra durante el período de transición, Cabrera anunció que en los próximos días empezará el proceso para la contratación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa municipal ETAPA, a ser construida en el sector de Guangarcucho por 70’000.000 de dólares.

También informó que hará lo posible por contratar las obras del programa Barrio para Mejor Vivir, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

El monto total del proyecto fue de 96 millones de dólares, dinero del que aún quedan unos 20’000.000 de dólares por ser invertidos hasta octubre de este año.

Cabrera sostuvo que estos proyectos no admiten una pausa “por el bien de la ciudad”. (I)

DATOS

-Obras. El alcalde saliente manifestó que continuará con procesos de contratación del paquete Barrio para Mejor Vivir y la planta de Guangarcucho.

-Información. El Municipio prepara un documento con toda la información municipal, que será parte de su rendición de cuentas el próximo mes.

-Concejo. El edil Cristian Zamora, reelecto por Juntos Podemos, presidirá la transición de documentos y ordenanzas para el nuevo Cabildo.

LA CIFRA

1.282

empleados municipales de carrera existen en el Municipio local.



Contratos en personal dependerán de concursos de méritos

El director de Talento Humano de la Municipalidad de Cuenca, Leonardo Ochoa, indicó que no se darán nombramientos en la Municipalidad que no provengan de un concurso de méritos y oposición, esto ante el pedido del alcalde entrante, Pedro Palacios, de no contratar más personal hasta que él se posesione.

El Municipio cuenta actualmente con 1.282 servidores de carrera y “cerca de 500 contratados ocasionales por obras y planes anuales”, dijo Ochoa. El alcalde entrante anunció una “reingeniería de procesos”, que evaluará la eficiencia y continuidad de los empleados de la Municipalidad. (I)

John Machado

[email protected]