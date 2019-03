"A Graciela Mora le robaron los votos", reclama excandidata al CPCCS (AUDIO)

Audio GRACIELA MORA EL PODER DE LA PALABRA



"No me hicieron fraude a mi, le hicieron daño al pueblo ecuatoriano que votó por una opción distinta", destacó Graciela Mora, quien fue candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, detalló varias irregularidades con las que, asegura, "le robaron los votos". Para la expostulante, su trabajo en territorio evidenciaba la acogida que tenía y que podría haberse reflejado en las urnas

“A Graciela Mora le robaron los votos. Después de un apagón que sabemos que se dio y del que estamos requiriendo pruebas, se efectuó el fraude. Hasta las 11 o 12 de la noche, que estuve pendiente del CNE, solo había escrutado el 2, 3, 4%. A nivel internacional, Graciela Mora gana. Hasta las 12 de la noche estoy en segundo lugar, a nivel nacional. A las 8, 9 de la mañana estoy a la cola”, criticó.

Para la expostulante, su trabajo en territorio evidenciaba la acogida que tenía y que podría haberse reflejado en las urnas. “¿Cómo es posible que candidatas que jamás llegaron a Quito (Calderón), del Partido Social Cristiano, barren en las votaciones?, ¿Cómo es posible que en El Oro, de donde es Graciela Mora, el PSC venza?”. “Coincidencialmente”, criticó la exparticipante, los postulantes que obtienen el triunfo son socialcristianos. “Los porcentajes se repite: 6% en Pichincha, El Oro y Azuay. No subo del 6%”.

“Desde el lunes, que vi este cambio a raíz del apagón, se puede colegir que engañaron, que le hicieron fraude a Graciela Mora porque el sistema informático empezó a variar. Pero además, hay que recordar que en el CNE estuvo como invitado de honor el embajador de EE.UU., Todd Champman, con un equipo de técnicos para apoyarnos”, relató.

Reiteró que la votación reflejada en el sistema del CNE no era la que se evidenció al principio. “Hasta las 2 de la mañana del lunes, Graciela Mora estaba en segundo lugar, luego de Victoria Desintonio, a nivel nacional”. En este marco, citó el caso de la parroquia La Providencia, en donde obtiene, en un inicio, el 39%, pero se refleja tan solo un porcentaje del 18%”.

Mientras que, en Azuay, en Sígsig y Gualaceo, las papeletas para votar por mujeres al CPCCS. Nunca llegaron. “Tengo el acta en el que se identifica que las papeletas nunca existieron”, criticó. También pasó lo mismo, según relató, en el sur de Quito. “Insisto, a Graciela Mora le robaron los votos”, lamentó.

Mora refirió que, por ejemplo, en Manabí, dirigentes campesinos, trabajadores bananeros y de pesca, le dijeron que, si no tenía relación con el expresidente de la República, Rafael Correa, ni siquiera vaya: “Los compañeros, en Manabí, me dijeron: Graciela, nosotros estamos tan golpeados por lo que está haciéndonos este Gobierno en la producción de plátano, por la reglas que se están armando desde la Asamblea Nacional”.

De la misma manera, se refirió a las irregularidades que se evidenciaron en estas elecciones y aseveró que fue víctima de fraude electoral: “Tengo varias de las pruebas de las irregularidades que se dieron en las Juntas Receptoras del Voto, esas información a más de la que me llegó me permitirá demostrar que hubo fraude. Además, en este país, como candidatos, nunca se nos permitió trabajar en forma correcta para promocionarnos”.

La excandidata señaló que a pesar de todo esto ha contado con el favor popular y desde muchas provincias la han contactado para reportar inconsistencias en el conteo de actas y en la votación que obtuvo: “Tenemos voluntarios y gente buena que sigue reportando desde varias provincias del país las irregularidades de la elección. Esto no empata, no corresponde, las personas que me han llamado y me han hecho saber los detalles e irregularidades continúan”.

Para concluir su intervención, afirmó que continuará trabajando para demostrar que si existieron múltiples irregularidades en estos comicios, además, se mostró segura de contar con un apoyo popular muy grande, por lo cual, insiste en que sufrió fraude: “La única forma de hacer ver a la ciudadanía todo lo que pasó es con hechos y documentos, para que el CNE reconozca el problema informático que se dio, con eso podemos revisar todas las irregularidades. Además, Creo que el pueblo no sufragó por los que ahora aparecen como triunfadores. Es impensable que después de un recorrido nacional una candidata termine con una votación tan baja, lo que quieren es invisibilizarme”.

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra