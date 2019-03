"Porque saben que actuaron con fines persecutorios", 3 funcionarios renunciaron a Contraloría, según Marco Antonio Bravo

En redes sociales hubo varios cuestionamientos al accionar de Contraloría: "Ningún informe tiene sustento, todas las auditorías están mal hechas" Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) decidiera no abrir una investigación al supuesto desvío de fondos desde Venezuela hasta el Instituto de Pensamiento Político y Económico "Eloy Alfaro" (IPPE) y la posterior respuesta de la Secretaría Anticorrupción, para que la FGE dé trámite con celeridad a las demás denuncias interpuestas en base a informes de la Contraloría, surgieron varios cuestionamientos en redes sociales. Pero además, el periodista Marco Antonio Bravo aseguró que tres funcionarios de la CGE renunciaron porque "saben que han actuado con fines de persecución y revancha política".

Uno de los más compartidos fue el del abogado Felipe Rodríguez, quien respondió al comunicado del secretario Anticorrupción, Iván Granda. “Iván: siento decirte que ninguno de esos 300 informes de Contraloría tienen sustento legal. Vivimos la década de mayor corrupción del país y Contraloría, en lugar de hacer un trabajo técnico, echó a perder esta oportunidad con informes que se caen por sí solos. Esta es la tragedia”.

“Reúnete con todos los fiscales: te dirán que no aguantan un IRP más de Contraloría, que ninguno tiene sustento, que todas las auditorías están mal hechas, que todos auditores al rendir versión fingen demencia, que hasta incluyen nombres de funcionarios inexistentes a la época. Fiscalía debe devolver los informes a Contraloría. Contraloría debe hacerse responsable por el papelón jurídico que ha hecho desde hace más de un año”, añadió.

A lo que el expresidente de la República, Rafael Correa, también cuestionó: “Déjenme entender: Vivimos la década de mayor “corrupción”, pero el contralor, marioneta odiadora con todo el respaldo de Gobierno y prensa, solo ha presentado informes sin sustentos. ¡Brillante! Lo único claro: todo ha sido una brutal persecución política, incluyendo caso Balda”.

También reaccionó uno de los involucrados en el denominado caso SECOM, quien salió libre después de estar preso 77 días, Marco Antonio Bravo. “Daniel Fernández de Córdova Dir Nac de Responsabilidad; Wilson Vallejo Subcontralor; Jaime Torres Dir Finaciero; Yadira Torres Dir Patrocinio, renunciaron a la Contraloría General del Estado, saben que han actuado con fines de persecución y revancha política”.

“En mi caso, estuve preso 77 días, sin acusación por un informe mal hecho de Contraloría que me involucró a propósito para tratar de quemarme. Fue tan burdo que Fiscalía no pudo sostener la acusación y no le quedó más que abstenerse de acusarme. Estuve preso 77 días sin acusación”, relató, a través de su cuenta en Twitter.

Pese a ello, continuó, con un afán de persecución, insistieron en el caso y le han enviado glosas por el caso Erike, en el que no tuvo ninguna participación, y por Satre, que fue un contrato cumplido a cabalidad. “Además han insistido en otros casos, es decir que para Contraloría poco le importa la misma Justicia”.

“Hemos sufrido persecución, escarnio público, linchamiento mediático, estamos quebrados económicamente, sin trabajo, con antecedentes penales y encima con nuevas glosas por casos que ha desestimado la Justicia. Todo por la persecución de la Contraloría”, indicó.

Por lo que anunció que se reservarán el derecho de tomar las acciones legales pertinentes para que los responsables no queden en la impunidad. “Todo por la persecución de un Contralor que estuvo todo el tiempo junto a Polit. El silencio de los auditores que saben de la persecución les traerá responsabilidades”.

Javier Lemos, también acusado en el mismo caso, se pronunció en la misma línea: “La fachada se cae y al final se van desenmascarando los agregores de la verdad, cada uno de ellos deberá responder por las injusticias cometidas en su actuación en el #CasoSecom donde ultrajaron nuestra honra y echaron al piso toda una vida de trabajo honesto”.

La hija de Bravo también se pronunció: “Varios empleados de la Contraloria General del Estado han renunciado a esta institución. Saben que el trabajo que hicieron fue pésimo. Y no solo eso, dañaron la honra y el buen nombre de muchas personas honestas. Creen que es justo? Dejar en la ruina a una familia así porque si?”.

Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente de la República, Jorge Glas; criticó: “Los famosos IRP de Contraloría contra Rafael Correa y las famosas “glosas”, son evidencia que Contraloría es una agencia política de ensañamiento brutal del Ejecutivo. Nunca en historia republicana se ha visto este atropello, vil y deleznable, que cubre de ignominia a sus autores”.

(JPM)

Fuente: Twitter

Ecuadorinmediato.com