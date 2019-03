Deportivo Quito podría no jugar en la Copa Ecuador

El club capitalino no forma parte de los bombos para escoger quienes se enfrentaran en los 16avos de final del torneo La Federación Ecuatoriana de Futbol dio a conocer que el próximo 02 de abril se realizará el sorteo de los 16avos de final de la Copa Ecuador. Lo que llama la atención es que el Deportivo Quito no consta en ninguno de los tres bombos de donde se escogerán los próximos partidos. La dirigencia del club capitalino aseguró estar sorprendida.

Juan Manuel Aguirre, director del Deportivo Quito, aseguró que su club sí fue invitado para participar en el torneo. Explicó que incruste recibieron en los canales oficiales del club los requisitos para participar en la Copa Ecuador. “Incluso me invitaron a la ceremonia del sorteo”, dijo.

Aguirre hizo referencia a una comunicación dirigida el 25 de marzo a los "clubes clasificados Copa Ecuador 2019", en la que se detallan pormenores del sorteo y la continuación de la Copa, oficio remitido desde la gerencia de la Licencia de Clubes y Competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

También aseguró que el Club no se ha retirado de la Copa, "Bajo ningún concepto (hemos renunciado), no hemos tenido ninguna postura oficial sobre la participación en la Copa Ecuador, hoy tarde (jueves) tenemos una reunión con el cuerpo directriz para tomar decisiones, pero no hemos renunciado, ni hemos dicho que no vamos a participar".

Por ahora se espera una respuesta por parte de las autoridades para conocer qué pasará con el Deportivo Quito que ahora está jugando en la serie amateur. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato