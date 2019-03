Alcalde electo de Cuenca: "Manejamos autonomía completa, no tenemos compromisos políticos ni económicos" (AUDIO)

Audio MARZO 29 PEDRO PALACIOS



"Nuestro respaldo es por Democracia SÍ, pero las propuestas presentadas en el CNE son nuestras", indicó Pedro Palacios, Alcalde electo de Cuenca, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, habló sobre su plan de trabajo para la ciudad y los proyectos que han trazado junto con su partido y que se implementarán en su mandato. De igual forma, recalcó que a pesar de que su candidatura fue auspiciada por el movimiento Democracia SÍ, ellos guardan autonomía completa en la toma de decisiones.

Palacios indicó que una de las razones por la cual decidió emprender su candidatura en la ciudad fue su rechazo a las prácticas políticas de siempre y a los candidatos habituales: “Casi nadie conoce a Pedro Palacios, soy un ciudadano más que decidió dar un paso al frente y decir que la clase política ya tiene un modelo caduco. Empezamos a trabajar hace dos años, creamos un movimiento local para detectar las necesidades de la ciudadanía”.

De igual manera, señaló que su objetivo es trabajar arduamente para sacar adelante a la ciudad, ya que sus propuestas no se basaron en demagogia ni populismo: “Nuestra propuesta básica es solventar la falta de empleo, mejorar y reactivar el turismo, los emprendimientos. También mejorar el problema de inseguridad que afecta directamente a los cuencanos”.

Palacios también indicó que se encuentra en contra del correismo y del socialismo, ya que han sido prácticas políticas que no han funcionado en el país, pero, también marcó su distancia con el Gobierno y con el movimiento que auspició su candidatura: “Nosotros manejamos una autonomía completa en la ciudad de Cuenca, no tenemos compromisos políticos, económicos o sociales. Nuestra campaña no fue financiada por ningún grupo económico, político o social y creo que ganamos la Alcaldía con el gasto de campaña más bajo en la historia de Cuenca”.

Para concluir, se refirió al triunfo en la Prefectura del Azuay de Yaku Pérez Guartambel y manifestó que tratarán de trabajar de forma articulada por el beneficio de la ciudadanía: “Nos comprometimos a trabajar en conjunto y de la mano, porque sino los que se van a perjudicar son los cuencanos. Pedro Palacios siempre va a tener la posibilidad de la apertura y del diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría de las personas”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra