Luisa Maldonado: "Jorge Yunda podrá tener legalidad, pero no legitimidad" como Alcalde de Quito (AUDIO)

Audio Marzo 29 - Luisa Maldonado



La excandidata por Compromiso Social confirmó que los nueve concejales que lograron entrar apoyarán en todas las propuestas positivas del nuevo Alcalde, pero insistirán en la fiscalización La exconcejala y quien fue candidata a la Alcaldía de Quito por Compromiso Social, Luisa Maldonado, puso en tela de duda la ganancia de Jorge Yunda debido a las irregularidades detectadas en el proceso electoral del pasado 24 de marzo. "El señor Yunda podrá tener legalidad, pero no legitimidad", dijo. Sin embargo, confirmó que los nueve concejales que lograron entrar apoyarán en todas las propuestas positivas del nuevo burgomaestre, pero insistirán en la fiscalización a la administración de Mauricio Rodas.

“Estoy muy contenta, muy feliz, las derrotas deben doler cuando son conscientes de que eso ha pasado, mi corazón dice otra cosa. Además, cuando dejas el corazón en lo que haces, hay una satisfacción pase lo que pase. No tengo más que agradecimiento para los quiteños y las quiteñas”, inició diciendo.

Puso en tela de duda si es que, realmente, perdió la Alcaldía, o se la “robaron”. Para Maldonado, solo hay que revisar el informe de observación de la OEA, que habla de una desinstitucionalización del CNE, que ni siquiera tenían a todos sus miembros cuando empezó el proceso. Asimismo, que intentaron dar de baja a candidatos que estaban ya inscritos, confusión por la contabilización del voto nulo, entre otros puntos.

“¿Cómo podemos confiar en una institución que está, totalmente, desinstitucionalizada? Cuando yo estaba sentada esperando a ver qué dice el CNE el domingo, un primer informe o alguna cosa, pues el avance no nos llega hasta ahora. Nos trasladamos al organismo a ver qué pasaba porque ya nos llamó la atención que haya, en 12 sectores de Quito, apagones”, relató.

Al llegar al Bicentenario, observó cómo, en carros particulares, llegaron las cajas de las actas abiertas, pero además, se demoraron mucho tiempo en arribar al CNE. “Otra cosa que llama mucho la atención es cómo, de las 13 ciudades más importantes del Ecuador, solo en Quito, el voto nulo es el más alto”.

“Son demasiadas cosas como para no dudar y preguntarnos qué pasó. Llegó la señora Atamaint ese rato y pedí que, por favor, me dejaran entrar para preguntar qué pasaba. La página web estaba colgada, en 0, hasta el lunes del medio día. Todo eso deja dudas y este proceso electoral ha sido un desastre y lleno de irregularidades”, criticó.

Por lo que admitió: “Para mí, el señor (Jorge) Yunda podrá llegar a tener la legalidad, pero no la legitimidad, por el proceso irregular. El CNE le va a dar la legalidad, ¿qué sentido tiene que yo insista, cuando digo que el Ecuador no es un Estado de derecho? Yo me quedo con esta alegría, de una campaña maravillosa, de que Luisa pateó el tablero, de que soy la primera mujer candidata que llega a ese nivel de porcentaje en la historia de Quito”.

Ya en la campaña, Maldonado relató que hubo tres cosas que le decía la gente en sus recorridos: “Vuelve la esperanza, por favor no nos vaya a traicionar y fiscalice a (Mauricio) Rodas”. Mientras que, desde las ventanas de las casas, gritaban: “Fuera Moreno”.

“Yo hice tres campañas a la vez: Que somos la lista 5, la de la Revolución Ciudadana, para posicionar el número. Que soy Luisa Maldonado, candidata a la Alcaldía de Quito, para posicionar el nombre. Y que vamos a recuperar la Patria y la dignidad de Quito, la educación, las becas, para los jóvenes”, contó.

Asimismo, cuestionó el hecho de no haber ganado la Alcaldía, cuando logró que entraran nueve concejales y que se ganara la Prefectura de Pichincha. “Nosotros somos disciplinados y orgánicos, por lo que se vota en plancha. Miren que Augusto (Barrera) perdió y metió 11 concejales, me dirán que lo mismo me pasó a mí, pero no porque los concejales, todos, les superamos en votación a Augusto. En mi caso, ningún concejal me supera en votación, por eso es que las matemáticas no están bien”.

La excandidata indicó que, como encargo del movimiento, liderará el bloque de concejales que consiguió Compromiso Social en Quito, pero además, estarán vigilantes de lo que suceda con la ciudad porque su temor es que la ciudad tenga a otro Rodas o peor que él. “El señor Yunda no tiene ni la menor idea de lo que hay que hacer. Legó sin plan y sin equipo, tanto es así que acaba de convocar a los exalcaldes”.

“Como nos toca estar a la cabeza, políticamente, del bloque, hemos planteado dos cosas, como sí le queremos a Quito, a pesar de ser cayambeña porque vine desde los 6 años acá, le vamos a apoyar, en todo lo que sea positivo porque necesitamos sacarle de este hueco antes de que se Yunda más”, añadió.

En lo que no le dejarán “que se haga el loco”, dijo, es en la fiscalización porque “Rodas tiene que responderle a la ciudad”. “Quito, para volverse a levantar, necesita como mínimo, 14 horas diarias de trabajo del Alcalde porque todo está mal, todo hay que rehacer o terminar”.

Fuente: Ecuadorinmediato.com