El Tiempo suspende la columna editorial de Doris Soliz

La carta fue emitida el 18 de marzo por el Subdirector de los Medios Públicos, Juan Pablo Vintimilla, aduciendo que la suspensión de la columna de opinión donde escribía la asambleísta de la Revolución Ciudadana debe ser suspendida por “los cambios editoriales” en el Diario El Tiempo.

De igual manera, se recalca que la decisión fue tomada por el Directorio de Medios Públicos EP. Por último, terminan la carta agradeciéndole por su colaboración con el envío de artículos desde junio de 2016. Y finalizando, con que se suspende “temporalmente” la publicación de los artículos.

La asambleísta Doris Soliz aclara que la razón por la suspensión se debe a “su último artículo criticó los despidos y achicamiento del Estado por orden del FMI.” Termina su tuit diciendo que continuara desde otros espacios de opinión, “pues las ideas no se matan!”.

Amigos/as: Me despido “ temporalmente” de Diario @eltiempocuenca .Me han comunicado que suspenden mi columna de opinión.Mi último artículo criticó los despidos y achicamiento del Estado por orden del #FMI Continuaremos desde otros espacios de opinión, pues las ideas no se matan! pic.twitter.com/MD0UVaCuuX