Rafael Correa: "Gobierno está tratando de lograr mayoría en CPCCS definitivo"

"De no lograrlo, descalificarían a (Walter) Gómez, (Victoria) Desintonio y (Juan Javier) Dávalos, y harían entrara a (David) Rosero (MPD)", alertó El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha proclamado los resultados definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El expresidente de la República, Rafael Correa, alertó de una "mayoría" que estaría tratando de lograr el Gobierno Nacional para este organismo. "De no lograrlo, descalificarían a (Walter) Gómez, (Victoria) Desintonio y (Juan Javier) Dávalos, y harían entrara a (David) Rosero (MPD)", advirtió.